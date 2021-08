Las femeniles en el Maratón Olímpico

Rubén Romero

El maratón olímpico femenil de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se corrió en Sapporo, se efectuó a una temperatura de 30 grados centígrados, lo cual afectó el desempeño de muchas competidoras.



Pero la afectación del calor no fue igual para todas. De las 73 que cruzaron la meta, las 9 primeras corrieron parciales negativos, es decir, corrieron la segunda mitad más rápida que a primera, por lo que el calor no afectó a todas por igual.



Entre esas 9 finalistas hubo 2 kenianas, una estadounidense, una alemana y una japonesa, por lo que quienes manejaron bien el calor no fueron de una misma genética.



Las kenianas Peres Jepchirchir y Brigid Kosgei ganaron el oro y la plata con cronos de 2h 27'20" y 2h 27'36", respectivamente. Ambas corrieron la segunda mitad alrededor de tres minutos más rápido que la primera.



Jepchirchir tiene un récord personal de 2h 17'16" y Kosgei es la dueña del récord mundial de maratón con 2h 14'04", por lo que el calor "alentó" sus récords personales en más de 10 minutos.



La ganadora de la medalla de bronce merece un comentario aparte: Molly Seidel, de Estados Unidos, corrió el primer maratón de su vida en febrero de 2020 en el selectivo de su país, donde ganó su plaza olímpica con un crono de 2h 27'31", y en octubre pasado marcó 2h 25'13" en el Maratón de Londres.



Seidel ganó el bronce en Sapporo con un tiempo de 2h 27'46", corriendo la segunda mitad 2'40" más rápido que la primera.



Seidel se fue a vivir unos meses a Arizona para adaptarse al calor y a la humedad de Sapporo, por lo que le afectó menos que a las kenianas, en relación a su cronometraje personal.



¿Cómo explicar el buen desempeño de las 9 que corrieron parciales negativos?



Esos resultados se deben a su capacidad, a que entrenaron de manera adecuada para tolerar el calor, a que estimaron de manera realista su mejor cronometraje posible en las condiciones de Sapporo, pero sobre todo, a que se apegaron a su estrategia desde el inicio del maratón.



Las mexicanas Úrsula Sánchez y Daniela Torres cruzaron la meta en los lugares 64 y 65 generales con cronos de 2h 45'45" y 2h 47'15", respectivamente.



Ambas corrieron la segunda mitad 11 minutos más lenta que la primera. Andrea Ramírez abandonó en el kilómetro 38. Hay mucho que revisar.



