'Las llevó a un infierno', carga Alcalde de NY contra Cuomo

Hora de publicación: 11:25 hrs.

El Alcalde de la ciudad Nueva York, Bill de Blasio, cargó contra el Gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, luego de que se le comprobaran 11 denuncias de acoso en contra de empleadas y ex empleadas de su Gobierno."Las mujeres pasaron un infierno. Él las llevo al infierno. No merecían eso, fue horrible e inaceptable", dijo De Blasio a reporteros el martes."Creo que debería renunciar, ahí empieza todo. Tiene la habilidad para dejar el cargo. Debería hacer eso por el bien de las personas de Nueva York".En un comunicado por separado, De Blasio escribió que Cuomo ya no era apto para ocupar el cargo de Gobernador luego de que una investigación de cinco meses realizada por la Fiscalía General del Estado comprobara las denuncias de que tocó a varias mujeres y se les insinuó sexualmente."Debe renunciar, y si continúa resistiendo y atacando a los investigadores que hicieron su trabajo, debe ser acusado (en juicio político) de inmediato", escribió De Blasio.La Fiscal General del Estado, Letitia James, inició la investigación luego de que, desde el invierno pasado, salieran a la luz una serie de denuncias contra Cuomo, en las que mujeres que trabajaban con él le acusaron de que les tocó los senos, las piernas y les hizo comentarios sexuales.La pesquisa además comprobó un entorno de trabajo en el Gobierno del Estado de Nueva York plagado de "acoso, miedo e intimidación".Por su parte, el Alcalde De Blasio afirmó además que el Gobernador había abusado de su poder al intimidar a las mujeres para que no denunciaran."Y piensen en lo que se siente ser acosada, el sentimiento de que si hablas pierdes tu trabajo, pierdes tu vida, pierdes tu reputación", señaló."Bueno, pues eso es lo que él hizo, usó su poder para aprovecharse y eso es inaceptable".Ayer, el Presidente Joe Biden, demócrata al igual que Cuomo y De Blasio, pidió al Gobernador dejar el cargo.