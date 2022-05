Las utilidades y la engañosa narrativa oficial

Álvaro García Parga

Esta semana concluye el plazo para que el grueso de las empresas en México haga partícipe a sus trabajadores de las utilidades generadas en el año fiscal inmediato anterior. En esta ocasión, esta tarea anual que de entrada es uno de los procedimientos laborales más relevantes que involucra a los representantes del patrón y de los trabajadores, se ha desarrollado en el contexto de nuevas reglas, pero sobre todo de una narrativa oficial que por momentos ha sido confusa tanto para algunos trabajadores como para un segmento de empresas.La participación de los trabajadores en las utilidades, o PTU como de manera corta se le conoce, es un tema muy particular de México. Con excepciones como Francia, los estados que junto a nuestro país conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no cuentan en sus legislaciones con el derecho de los trabajadores al reparto de las utilidades de la empresa para la cual laboran.La PTU en México se establece tanto en el Artículo 123 constitucional como en su ley reglamentaria. El capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo (LFT) detalla los tiempos y forma para realizar el pago. Derivado de la reforma en materia de subcontratación del año pasado, esta será la primera ocasión en que las empresas deberán cumplir con esta obligación con nuevos topes en los proyectos de reparto.La reforma de abril del 2021 adicionó una fracción a la LFT indicando que el monto a recibir por concepto de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario, o en su caso el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, según sea más favorable para el trabajador.La reforma no alteró de ninguna manera las fórmulas que hasta el año pasado las empresas utilizaban para determinar las utilidades que corresponden a cada trabajado, ni el procedimiento a seguir, simplemente añadió un nuevo tope. Aunque de fondo el cálculo para determinar las utilidades no varió, sí acrecentaron las dudas alrededor de los proyectos de reparto. La narrativa oficial influyó.Entre algunos trabajadores circula un video en el que el Ejecutivo federal resalta como se logró, derivado de la reforma, el que ahora los trabajadores en México estarán recibiendo como mínimo 90 días de reparto de utilidades; es un gran avance, remata el Presidente. El mensaje anterior claramente desinforma, pues no hay tal un mínimo establecido. Las empresas sí están obligadas a repartir el 10 por ciento de las utilidades, y efectivamente la reforma estableció un tope, pero no un piso.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha sido muy puntal informando tanto a empleadores como a trabajadores sobre sus derechos y obligaciones en cuanto a las utilidades, y se ha encargado en diferentes foros de aclarar las diversas dudas que surgieron tras la reforma. No obstante, también la STPS ha contribuido a la desinformación. La autoridad del trabajo al publicar la guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades emitió un comunicado confuso, pues al hacer la difusión de la guía, indicó que los trabajadores estarán recibiendo una utilidad hasta 2.59 veces mayor a la recibida el año pasado.La información de la STPS desorienta, pues crea la expectativa de una utilidad mayor, sin considerar las particularidades de cada empresa, su resultado y los proyectos de reparto que deben de seguir un procedimiento de ley, el cual determinará el monto que se tiene derecho a recibir, sin que sea necesariamente superior a los montos recibidos en ejercicios anteriores.Seguramente existirán casos de empresas con resultados fiscales mucho más favorables a los obtenidos en años previos, particularmente al primer año de la pandemia, lo cual podrá resultar en una utilidad mayor para los trabajadores. Existirán por igual empresas que teniendo una utilidad igual, o incluso mayor podrían estar repartiendo un monto menor por trabajador, ya sea por rotación de personal, misma o mayor utilidad, pero repartida entre mas personas, o por contar con plantillas mas grandes como resultado de la reforma que suprimió la subcontratación laboral.@aagarcia_parga