Le sorprende falla de Janssen

01 min 30 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 13:53 hrs.

El penal que falló VIncent Janssen ante Mazatlán FC, elevando el balón muy por encima del travesaño, sorprendió a Javier Aguirre, quien fue el que eligió al neerlandés como cobradorEl entrenador del Monterrey dijo que jornada tras jornada, él elige a los cobradores de penales de acuerdo a cómo les ve en la semana, y en este caso, y en las Fechas 1 y 2 de la Liga MX, si hubiera habido penales a favor, Janssen también los hubiera tirado."Me sorprendió lo de Janssen porque los había ejecutado de maravilla, pero es el juego, nunca sabremos que hubiera pasado si hace el gol al minuto 13, qué derrotero, que hubiera seguido en ese partido, pero es futbol y no hay que lamentarse", aseguró Aguirre.Fue la primera vez en su carrera que Janssen erró un penal.Aclaró que Rogelio Funes Mori no fue el cobrador ya que, de inicio, no estaba considerado de titular, y que a Janssen lo vio muy bien en los entrenamientos previos.Reveló que regularmente ensayan en la semana y en forma de broma dijo que por ejemplo Duván Vergara es muy efectivo los cobra de una manera muy especial, quizá hasta chusca, y hasta bromeó y dijo que él difícilmente él sería un cobrador."Los tira bien el sinvergüenza, pero los tira de una manera rarísima", expresó,