Le urge a Pumas terminar sequía de goles

02 min 00 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 11:09 hrs.

Pumas suma 460 minutos sin anotar gol y el portero de los universitarios, Julio González, dijo que este domingo van a revertir este problema buscando abrir la portería del San Luis."Sabemos que tenemos presión y que tenemos que ganar, se viene una seguidilla de partidos importantes en agosto y empezando por el domingo tenemos que sacar un buen resultado, para lograr esto tenemos que marcar goles, el domingo se abrirá el arco rival y estoy seguro que a San Luis le vamos a ganar", explicó.González dijo que en el defensa han tenido un aparato sólido y como el equipo grande que son van a trata de terminar esta sequía de goles.El arquero afirmó que confía plenamente en sus compañeros, porque los ve trabajando fuerte todos los días, anotando golazos en las prácticas y espera que esta mala racha termine ya."No veo (desesperación), los veo trabajar todos los días, son rachas de futbol, ahora no está entrando el balón, pero están trabajando al máximo, me consta porque los veo meter golazos y esperemos que los puedan meter el domingo y se abra la portería y podamos tener la primera victoria", expuso"Tenemos que seguir aprendiendo a lidiar con la frustración, estamos trabajando para eso, esto es de rachas".González admitió que en cuanto regrese Alfredo Talavera el veterano arquero volverá a la titularidad."Con 'Tala' tengo una excelente relación, tuvo grandes actuaciones en Copa Oro, le aprendo todos los días. El titular es 'Tala', tengo que seguir apoyando y trabajando desde donde me toque estar, siempre lo apoyaré incondicionalmente", expuso.Respecto a San Luis, su rival del próximo domingo, lo ve complicado y espera que puedan imponer condiciones como locales."Muy complicado, es un equipo intenso con muchos jóvenes si no estamos en nuestra mejor versión y en nuestro nivel cualquier rival se nos complica. Pero el domingo esperamos que se nos abra la portería", abundó.Finalmente reconoció que las puertas del Estadio Olímpico se abrirán cuando esté el semáforo en verde, y pidió compresión a la afición de Pumas porque es un tema de salud.@ABenitezCANCHA