Liberan a policías acusados de violar a joven en Yucatán

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:59 hrs.

Los cuatro policías municipales de Mérida, Yucatán, acusados de violar al joven José Eduardo Ravelo Echavarría, salieron en libertad.En audiencia, el juez decidió no vincularlos a proceso al no haber pruebas suficientes.La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que presentará un recurso de apelación tras la resolución.A los agentes les imputaron los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada."La Fiscalía acreditó debidamente los argumentos para la vinculación tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los cuatro imputados, por lo que continuará con la investigación del caso hasta el esclarecimiento de los hechos", indicó."Una vez presentada la apelación, el Juez de Control la remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se evalúen las pruebas presentadas y la decisión tomada por el juzgador".El joven murió a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, de acuerdo con un dictamen de un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.Los cuatro uniformados fueron detenidos por presuntamente violar y posteriormente golpear al joven el pasado 21 de julio, lo que provocó su muerte el 3 de agosto en un hospital de Yucatán.El 8 de agosto, organizaciones civiles y habitantes protestaron en Mérida para exigir justicia.Dos días antes, la madre del veracruzano afirmó que su hijo le contó sobre la agresión sexual y golpiza que los policías le propinaron en la patrulla y posteriormente en los separos municipales.El Alcalde de Mérida, Renán Barrera, aseguró que José Eduardo no recibió ningún ataque de elementos y todo quedó evidenciado en cámaras de vigilancia.