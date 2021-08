Libra cargo por acoso en CEDHJ; acusan 'influyentismo'

Martín Aquino

Hora de publicación: 12:29 hrs.

El segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Kristyan Felipe Luis Navarro, acusado de presuntamente acosar a una servidora pública, libró el procedimiento en su contra; la denunciante señala que hubo "influyentismo".MURAL publicó el 18 de junio que una trabajadora de la CEDHJ denunció a Luis Navarro por hostigarla laboralmente, incidente que también fue reportado ante la Fiscalía estatal.Jesús Pedro Brizuela Villegas, contralor interno de la Comisión, confirmó que el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa contra un visitador de ese ente público, no procedió debido a que los elementos probatorios no fueron suficientes para establecer que se haya cometido una ilegalidad."Concluyó el análisis de las constancias, los informes justificados, las declaraciones, las constancias que se acumularon en la investigación propuestas por las dos partes, y una vez que concluyeron las diligencias a fin de conocer la verdad, se determinó que no fue posible acreditar la falta administrativa", dijo Brizuela Villegas."Quien denuncia no pudo acreditar la responsabilidad de este servidor público y, por otra parte, el funcionario (acusado) comprobó su inocencia (). Ahí no termina, se declara como (asunto) concluido, pero se deja abierto el expediente para que la servidora pública pueda presentar más elementos de prueba en cualquier momento que ella determine", añadió.La denunciante, por su parte, acusó que en el procedimiento contra Luis Navarro, tanto en la Contraloría interna de la CEDHJ como ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), presuntamente hubo "influyentismo", pues la abogada del denunciado tiene relación con ambos entes públicos.De acuerdo con la servidora pública que denunció acoso, el segundo visitador general designó como su abogada a Ma. Isabel Gallaga González, quien se ha desempeñado como tercera visitadora general de la CEDHJ, y como directora de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos en Contra de las Mujeres del CJM, por lo que se habría incurrido en un conflicto de interés.Ante esa situación, la denunciante recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde aún se revisa el asunto.Cuestionado sobre el supuesto influyentismo que habría beneficiado al denunciado Luis Navarro, el contralor Brizuela Villegas negó ese señalamiento, argumentando que el procedimiento por supuesto hostigamiento se desarrolló apegado a la legalidad."De nuestra parte no, no hay influyentismo; no marcamos ninguna tendencia para ningún lado o para otro, lo que sí es que nosotros nos vamos con los elementos que acreditan estos servidores públicos (), y en esta revisión de todas las constancias, pues no hubo elementos que pudieran acreditar una posible responsabilidad administrativa", apuntó.