Lidian petroleras obstáculos con hidrógeno verde

Sarah McFarlane / THE WALL STREET JOURNAL

Las grandes compañías petroleras han promovido a la energía por hidrógeno como una forma de reducir las emisiones de carbono. Ahora lidian con cómo convertir eso en realidad.BP PLC, Royal Dutch Shell PLC y TotalEnergies SE están emprendiendo proyectos de hidrógeno multimillonarios, a menudo con apoyo gubernamental, al tiempo que buscan redefinir su papel futuro en un mundo menos dependiente de los combustibles fósiles. El hidrógeno que se genera al usar energía renovable puede producirse y utilizarse sin emitir dióxido de carbono.De todos modos, los expertos señalan que hay diversos obstáculos para que el gas ligero e incoloro alcance su potencial. Para empezar, la mayoría del hidrógeno de hoy en día se produce con combustibles fósiles, principalmente gas natural. El reto es generarlo usando en lugar de eso energía renovable y producirlo a escala industrial, con la esperanza de reducir los costos. Además, el hidrógeno es explosivo, así como difícil de almacenar y transportar.Las compañías petroleras están en busca de un hidrógeno verde, al que ven como un objetivo a más largo plazo, al tiempo que también buscan aplicar tecnología de captura de carbono a la producción de hidrógeno basada en combustibles fósiles como una forma de limpiar el gas provisionalmente.Hasta finales de junio, había planes para 244 proyectos de hidrógeno verde a gran escala, de acuerdo con el Hydrogen Council, un grupo de la industria, un aumento de más del 50% desde finales de enero. El grupo calcula que ya se han reservado decenas de miles de millones de dólares para proyectos de hidrógeno.Hay un creciente esfuerzo por dar al hidrógeno, históricamente utilizado para ayudar a elaborar fertilizante y químicos, una variedad mucho más amplia de usos, incluyendo para camiones, aviones, barcos, calefacción doméstica y como forma de almacenar energía renovable."Hoy en día, el hidrógeno se usa principalmente como carga de alimentación. El crecimiento del mercado del hidrógeno tiene que ver en su totalidad con que se convierta en fuente de energía", indicó Louise Jacobsen Plutt, vicepresidenta senior de hidrógeno y captura y almacenamiento de carbono de BP.BP explora el uso de hidrógeno para reemplazar al gas natural en industrias como la del acero, el cemento y los químicos, y también como sustituto para diesel en camiones.Al igual que otras compañías petroleras importantes, BP piensa que su infraestructura y pericia existentes -ya produce hidrógeno en refinerías- podrían ayudarle a ganar una participación de mercado considerable. El año pasado, la compañía dijo que planeaba usar energía eólica para producir hidrógeno para una refinería en Alemania, con la esperanza de demostrar la tecnología a gran escala.Sin embargo, BP no anticipa que el hidrógeno verde sea una parte material de su negocio hasta la década del 2030, y todavía tiene que tomar una decisión de inversión definitiva sobre cualquier proyecto de hidrógeno nuevo. Tardará tiempo crear un mercado y reducir los costos, señaló Jacobsen Plutt, "Debido a que está tan emergente, es más costoso".Shell también batalla con costos elevados. Este mes, la compañía inició lo que dijo que es la planta de hidrógeno verde más grande de Europa, para suministrar a su refinería de Renania, en Alemania. Pero ese hidrógeno es entre cinco y siete veces más caro que el producto basado en combustibles fósiles que utiliza de forma predominante.Los ejecutivos de la industria dicen que el hidrógeno verde es caro debido al costo de la electricidad que se requiere para elaborarlo, así como el costo del electrolizador, el sistema usado para dividir al agua en hidrógeno y oxígeno.Shell espera poder reducir los costos al construir proyectos de hidrógeno en ubicaciones estratégicas junto a las plantas de sus clientes, como en la planta acerera de ArcelorMittal SA en el puerto alemán de Hamburgo, donde también puede añadir reabastecimiento de hidrógeno para camiones.La industria también está recibiendo apoyo de gobiernos. La Unión Europea pagó la mitad del costo de aproximadamente 23 millones de dólares del proyecto de Shell en Renania y ha reservado financiamiento para hidrógeno como parte de su programa de recuperación pandémica.En Estados Unidos, el Departamento de Energía ha dicho que busca reducir el costo del hidrógeno verde en 80%, a 1 dólar por kilo en la próxima década, en parte al apoyar proyectos piloto.Consultores y ejecutivos de compañías petroleras indican que una medida provisional para alcanzar una producción de hidrógeno verde a gran escala es capturar y almacenar el carbono generado al producir hidrógeno con gas natural para reducir las emisiones, creando lo que se conoce como hidrógeno azul.Críticos del hidrógeno generado con combustibles fósiles en que se captura carbono dicen que el proceso es caro y que extraer y transportar gas natural a menudo resulta en fugas de gas de efecto invernadero, lo que significa que cualquier hidrógeno producido probablemente no tendrá cero emisiones de carbono.Las compañías de petróleo y gas quieren ir en pos de este enfoque debido a que "podría prolongar la vida de sus activos fósiles", afirmó Cameron Hepburn, director de la Escuela Smith de Empresa y Medio Ambiente en la Universidad de Oxford.Algunas compañías petroleras estadounidenses también buscan desarrollar proyectos con hidrógeno.Chevron Corp. ha indicado que ve que al hidrógeno teniendo un papel en el transporte, como carga de alimentación industrial y en almacenamiento de energía. Este mes, se asoció con el productor de motores Cummins Inc. para explorar infraestructura para hidrógeno y vehículos con celda de combustible de hidrógeno, después de realizar un acuerdo similar en abril con el fabricante automotriz Toyota Motor North America Inc.En medio del entusiasmo, necesita haber un mayor enfoque sobre dónde es mejor emplear el hidrógeno verde, dijo Michael Liebreich, director ejecutivo de la firma de consultoría Liebreich Associates. Un área donde hay un debate activo en torno a los méritos de cambiar al hidrógeno es en el transporte terrestre de larga distancia.En meses recientes, la marca Scania de Volkswagen AG ha reducido la escala de su investigación sobre hidrógeno para enfocarse en lugar de eso en baterías, al decir que los camiones de hidrógeno requieren el triple de electricidad, mientras que Daimler Truck AG y Shell acordaron realizar un esfuerzo conjunto para la adopción de camiones de celdas de combustible de hidrógeno en Europa, al prometer instalar 150 estaciones de recarga.