Limita Tencent videojuegos a una hora a menores

AFP

Hora de publicación: 09:05 hrs.

El gigante tecnológico chino Tencent anunció el miércoles que extenderá a todos sus videojuegos el límite de una hora diaria de uso para los menores de 18 años, con el fin de combatir la adicción.La prensa estatal estimó a principios de agosto que los videojuegos se habían convertido en "un opio mental" para los jóvenes, por lo que el sector comenzó a temer un nuevo endurecimiento en las regulaciones.El artículo señalaba principalmente a Tencent y a su popular juego "Honor of Kings", un éxito en China con más de 100 millones de usuarios activos diarios.Ante esta presión, el grupo, que ya imponía limitaciones al tiempo de juego a través del reconocimiento facial para que los menores de 18 años no jugaran en las noches, endureció aún más las reglas.El tiempo de juego de "Honor of Kings" se limitó desde entonces para los menores a una hora al día durante el período escolar y dos horas en las vacaciones. Una vez cumplido este lapso, el juego se bloquea.Hoy al publicar sus resultados trimestrales, el grupo anunció que esta medida se extenderá "gradualmente" a todos sus juegos, sin precisar las fechas.Durante el último trimestre, los videojuegos volvieron a representar para Tencent su mayor fuente de ingresos (casi 6 mil 600 millones de dólares), un incremento del 12 por ciento en un año.En los últimos meses varios gigantes de internet, incluido Tencent, han sido señalados por prácticas hasta ahora toleradas y generalizadas, en materia de datos personales, de derechos de los usuarios y de prácticas anticompetitivas.