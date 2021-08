Llama Sauri a luchar por paridad en San Lázaro

Claudia Salazar

Hora de publicación: 15:32 hrs.

La priista Dulce María Sauri llamó a las nuevas diputadas de la 65 Legislatura a que no acepten retrocesos en el reparto paritario de los órganos de Gobierno, a fin de que se respete la Constitución.No queda de otra, alertó, si un hombre va a presidir la Junta de Coordinación Política, toca a una mujer encabezar la Presidencia de la Mesa Directiva.REFORMA publicó hoy que los partidos políticos han desdeñado la aplicación de la norma de género en la Cámara de Diputados, al solo designar a varones para la coordinación de los siete grupos parlamentarios en la próxima Legislatura y proponer a sus candidatos para presidir la Mesa Directiva.La paridad de género establecida en la Constitución señala que debe haber integración de hombre y mujer en los órganos de dirección de todos los niveles de Gobierno, en los Poderes de la Unión y en los órganos autónomos.Con una integración paritaria de 248 mujeres, Sauri consideró que casi se logró la paridad perfecta.La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que la cantidad es indispensable para reclamar derechos, pero no basta si no se lucha por hacerlos respetar."Muy bien, si va a presidir un hombre la Junta de Coordinación Política, que sea una mujer la presidenta de la Mesa Directiva, no sé de qué partido, eso será parte de las negociaciones que tengan los grupos parlamentarios, pero que sea una mujer", sostuvo."Y que no me vengan con la historia de cómo una mujer va a sustituir a una mujer, si durante muchísimos años un hombre sustituyó a un hombre, un hombre a otro hombre, uno a otro hombre, una cadena interminable hasta que alguien pudo romperla...".Los grupos parlamentarios solo propusieron hombres para coordinar, ¿se están resistiendo a la paridad de género?, se le preguntó."Así ha sido a lo largo de las últimas tres décadas, porque todo es muy sencillo cuando se trata de compartir espacios, pero cuando se trata del espacio que es uno solo, ahí vemos las resistencias de esta cultura que privilegia la participación masculina sobre la femenina".¿Se corre riesgo que le quieran dar migajas a las mujeres en la nueva legislatura, con vicecoordinaciones?, se le insistió."El riesgo es permanente, creo que las mujeres que llegan a la Cámara de Diputados, la mayoría no vienen de plurinominales, sino de mayoría relativa, entonces no va a ser muy sencillo que se conformen con migajas, van a reclamar sus derechos, estoy segura", respondió.La Presidenta de la Cámara mencionó que habrá 69 diputadas de reelección, que saben muy bien lo que se avanzó en la 64 Legislatura con la reforma constitucional sobre paridad de género."No las veo a ellas dispuestas a aceptar ningún tipo de retroceso. Justamente tiene que haber un hombre y una mujer al frente de los órganos de gobierno de la Cámara Diputados".Sauri comentó que no solo se trata de que haya una mujer en la Presidencia de la Cámara, sino que también haya paridad en el reparto de las comisiones ordinarias de trabajo.En la 64 Legislatura una mujer fue presidenta en 20 de las 46 comisiones ordinarias de trabajo, dijo.Aunque fueron comisiones importantes, como las de Puntos Constitucionales, Seguridad, Gobernación, Justicia y Educación, añadió, para la nueva Legislatura las diputadas deben pelear por presidir al menos la mitad de los grupos de trabajo que se integren."Que la nueva Legislatura cumpla con la mitad de las comisiones que les corresponde a las mujeres", expresó.Respecto a la Junta de Coordinación Política, Sauri dijo que se puede aún hacer una reforma a la Ley Orgánica del Congreso para asegurar la incorporación de las mujeres en ese órgano de Gobierno, a fin de cumplir con la paridad, de acuerdo a una propuesta "muy atinada" que planteó la diputada de MC, Martha Tagle.La propuesta prevé que la Junta de Coordinación Política esté integrada por dos personas de cada grupo parlamentario, un hombre y una mujer, con el fin de alcanzar la paridad que exige la Constitución, explicó.