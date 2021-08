Llaman a donar leche materna

Los principales beneficiados por la donación son bebés prematuros, con bajo peso o que no pueden ser amamantados por sus mamás. Foto: Archivo

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque las donaciones de leche materna de las jaliscienses pueden alimentar entre 35 y 45 recién nacidos al mes, Adriana Paniagua, coordinadora del Banco de Leche del Estado, aseguró que este número podría ser mayor."Falta mucha cultura de la donación, cultura de lactancia sobre todo (...) muchas mamás cuando se contactan con nosotros nos dicen que no sabían que existe un banco (de leche), que se la daban a los animales o a las plantas", explicó.Los principales beneficiados son bebés prematuros, con bajo peso o que no pueden ser amamantados por sus mamás.Es por ello que la especialista invita a todas las mujeres sanas, en periodo de lactancia y con excedente de leche, a que contribuyan a la causa."Las donadoras sean poquitas o muchas bienvenidas sean, siempre le decimos a la mamá que cantidad de leche que done es bien recibida porque podemos salvar muchas vidas", aseguró.Las interesadas pueden pedir información en la página de Facebook "Banco de Leche Hospital Infantil Esperanza López Mateos".