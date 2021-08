Llega a Haití ayuda humanitaria mexicana

Hora de actualización: 11:58 hrs.

01 min 00 seg

Antonio Baranda, Claudia Guerrero y César Martínez

Hora de publicación: 08:32 hrs.

La ayuda humanitaria enviada por México llegó este lunes a Haití, donde el terremoto del sábado ha dejado al menos mil 297 muertos.El Gobierno envió 19 toneladas de ayuda humanitaria, y abrirá un "mecanismo" de apoyo, afirmó Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil.La funcionaria detalló que 15.4 toneladas fueron trasladadas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y otras 3.6 toneladas de "insumos de emergencia" fueron llevadas por la Secretaría de Marina (Semar).Los insumos, que llegaron durante la madrugada y mañana de este lunes, fueron transportados en dos aeronaves de la Sedena (C-295 CASA y C-130 Hércules) y una de la Marina (C-295MW).Entre los insumos enviados están mil 500 despensas (11.1 toneladas) que contienen latas de atún, sardina, fruta en almíbar, frijoles refritos, frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas de basura.También 0.8 toneladas de medicamentos, 1.5 toneladas de leche en polvo, 2 toneladas de agua embotellada, así como catres, cobijas, kits de higiene, filtros de agua, lámparas solares y palas."Desde el primer minuto que tuvimos el informe del registro de este sismo recibimos instrucciones precisas del Presidente de México para que nos coordináramos () y enviar de inmediato la ayuda humanitaria que requiere nuestro país hermano", comentó Velázquez en la conferencia de prensa en Palacio Nacional."Hemos recibido instrucciones del Presidente de México de continuar con el apoyo a nuestros hermanos de Haití; en el transcurso del día daremos a conocer el tipo de ayuda, hay que identificar que sí hay un colapso generalizado en el país".La coordinadora reveló que las autoridades de Haití solicitaron a México apoyos muy específicos, los cuales no detalló, ya que las instituciones de salud están inoperables.López Obrador confirmó que México seguirá ayudando al País caribeño bajo los principios de humanismo y fraternidad universal"Lamentablemente un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos, acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra desgracia", señaló."Decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo porque nada humano nos es ajeno y olvídense de las fronteras, necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal. No sólo abandonar el egoísmo, el individualismo, ser muy solidarios en la familia, con nuestros semejantes, y en todo el mundo, con todo el mundo".El Mandatario adelantó que se establecerá un "mecanismo" para que la población apoye voluntariamente a Haití, aunque no reveló detalles."Se va seguir apoyando y los que voluntariamente también puedan hacerlo vamos a establecer un mecanismo para que se brinde solidaridad con Haití", comentó.En un comunicado conjunto, el Gobierno federal reportó que mantiene comunicación constante con las autoridades de Haití para dar seguimiento a los acontecimientos y brindar apoyo consular a los connacionales que aún permanecen en ese país.Confirmó que entre los funcionarios que se trasladaron para realizar la entrega de insumos está la directora ejecutiva de la AMEXCID, Laura Elena Carrillo."El Gobierno de México reitera la solidaridad con un pueblo hermano de América Latina que hoy atraviesa por un momento apremiante", añadió.En redes sociales, el Canciller Marcelo Ebrard también informó del envío de ayuda."Descarga hoy de 15.4 toneladas de ayuda humanitaria en Puerto Príncipe, Haití. México solidario", posteó en Twitter.La cifra de muertos por el terremoto que azotó a Haití el sábado llegó anoche a mil 297 y más de 5 mil 700 lesionados, de acuerdo con una actualización dada a conocer por Jerry Chandler, jefe de la agencia de Protección Civil de ese país.Las nuevas cifras casi duplicaron la actualización del domingo por la mañana, cuando se reportaban 724 muertos, en tanto que el día del sismo se reportaban 304.La mayoría de los decesos ocurrió en el sur de Haití, donde al menos 500 personas han sido confirmadas como fallecidas por el terremoto de magnitud 7.2.