Llega al TIFF 'Comala', una visión diferente sobre el narco

03 min 30 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Durante años, la historia del director regiomontano Gian Cassini había estado marcada por la ausencia de su padre. Un día, descubrió que aquello tenía que ver con el trabajo: su progenitor se dedicaba al narcotráfico, y ello le costó la vida.Fue entonces cuando decidió contar su historia familiar en el largometraje documental, que ahora presentará en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) , del 9 al 18 de septiembre."Llegué a tener convivencias con él en mi adolescencia, encuentros esporádicos y breves, entonces tenía una noción de él y cuando se vino esta ola de violencia durante la administración de Felipe Calderón, mi papá fue asesinado, y vine a enterarme unos meses después del vínculo que tuvo con el crimen organizado."En su momento recuerdo que fue como saberlo y querer dejarlo guardado dentro de un cajón, como había estado separado de él, pensé: 'No necesito esto en mi vida', pero me reencontré con mi familia paterna y cuando vi todo lo que dejó aún con esto y aún estando muerto, eso me pareció muy interesante y supe que quería hacer algo con esta cuestión del padre sicario", dijo Cassini en entrevista.Más allá de centrarse en la violencia y abordarlo desde una perspectiva amarillista, quiso que su historia fuera un reflejo de lo que esta problemática representa en el núcleo familiar, y acercarlo así con espectadores de todas partes del mundo."Inicialmente pensé que haría una ficción, pero cuando me reencontré con mi familia y vi todo esto, lo que dejó en cada uno de ellos la ausencia de un hijo, un hermano y un padre, eso fue lo que me inspiró a decir: 'Quiero hacer el documental y de la mano de ellos'."Poco a poco fui convenciéndolos de que participaran, lo cual es bastante admirable porque creo que todos tenemos en el pasado hechos que nos avergüenzan o hay cosas con las que no podemos lidiar o que nos hacen tener cargos de conciencia. Al final ellos se aventaron y fueron completamente honestos frente a mí", compartió el cineasta de 34 años.La producción, aún sin fecha de estreno en México, le tomó al creador nueve años, en los que se aventuró a nutrirse del género para abordar su propia trama de la manera más real, respetuosa y empática posible.Uno de sus objetivos era crear conciencia sobre una problemática cada vez más normalizada."Creo que es aterrador ver cómo hemos llegado a ese punto de normalizar la violencia del narcotráfico, es algo que parece que ya no afecta y que inclusive se ha enaltecido, cuando ves todos estos contenidos sobre narcotraficantes glamorosos e idealizados con esos actores instagrameables."Vale la pena recordar cómo se ve vive y se sufre desde adentro y que no se nos olvide que en medio de todo esto seguimos siendo seres humanos, que nos afecta lo que está pasando, y no hay que quitar el dedo del renglón sobre cómo podemos contribuir a que no se vea como un tema común", puntualizó.