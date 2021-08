Llega la diversidad a Cineteca Nuevo León

"Cosas que No Hacemos", el documental de Bruno Santamaría, inaugurará el 24 de junio la Muestra Internacional de Cine Queer, que celebra su décimo aniversario. Foto: Cortesía Cineteca Nuevo León

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En junio, el mes del orgullo, llega a la Cineteca Nuevo León la Muestra Internacional de Cine Queer para celebrar su décimo aniversario.Del jueves 24 de junio al domingo 4 de julio, el público podrá disfrutar de una cartelera de 21 películas y dos cortometrajes con una probada calidad artística, relevancia en sus historias, que además han ganado algún premio y/o participado en importantes festivales internacionales."Me preguntaban algunos en redes sociales por qué habíamos puesto el logo de Conarte con esos aros de arcoiris, mi respuesta es: ninguna institución cultural debe predicar nada. No nos corresponde a nosotros tomar posiciones moralistas o religiosas, por supuesto, están respetadas porque en la libertad de la cultura encontramos esa riqueza humana", señaló Ricardo Marcos, Presidente de Conarte."El día que una institución cultural sirva para dar catecismo, estamos equivocados. Aquí en Conarte sí nos vamos a poner de acuerdo en que somos seres humanos y que es fundamental una agenda de derechos en cualquier ciudad, sobre todo en una como Monterrey, que ya no es el rancho de hace 20 o 30 años, es una ciudad cosmopolita donde debemos respetar y reconocer esa diversidad de pensamiento y expresión".Por la pandemia, las restricciones de aforo y salud continuarán, por ello de las 35 cintas en promedio que se exhibían en ediciones pasadas, este año el número se redujo a 21.La muestra se inaugurará el 24 de junio a las 20:00 horas con la proyección de, un documental de Bruno Santamaría, en el que retrata la infancia de un grupo de niños en una pequeña comunidad isleña. Un lugar, como tantos otros, donde la violencia pone límites a la inocencia.Otras de las historias que se contarán sony el clásico del cine LGBT, por mencionar algunas."Vamos a tener la mayoría de las actividades presenciales en la Cineteca Nuevo León durante 10 días", dijo Carlos García Campillo, coordinador de programación y acervo de la Cineteca Alejandra Rangel Hinojosa, "vamos a tener también un componente a distancia con la colaboración del Canal 22 se proyectarán tres películas:".El cartel incluye dos cortometrajes, uno de ellos, del novel director regiomontano César Saldívar, radicado en España desde hace 25 años.