Llega la obra de Francisco Toledo a LS Galería

03 min 30 seg

Nancy Gutiérrez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El 5 de septiembre de 2019 trascendió el maestro Francisco Toledo , un artista que exploró todos los medios visuales para producir miles de obras en diversos formatos, a la vez que ejerció su activismo social y filantrópico.Hoy lo recordamos con una expo, un recorrido virtual, un documental, entre otras formas que son testigos de su talento.Para muestra, la exhibición, una selección de seis obras del artista oaxaqueño que se exhiben en LS Galería, Polanco, entre ellas: "La Calavera" y "Dos Personajes", las cuales estarán exhibidas hasta noviembre."Toledo es un reflejo de lo que es México, él representaba perfectamente la tierra, no solo es un artista, es un defensor de México, de Oaxaca y las artes."Qué maravilla que un genio como él haya llevado su creación a traspasar fronteras y luchar por su raíces", dijo Andrea Zapata , directora de la galería.Otras piezas que forman parte de la selección son "Juchitán", un cuadro de 1976 y "Para la Señora Teresa", una litografía de 25.5 por 35.5 centímetros."El 'Mapa de Juchitán (Mi Casa)' es una pieza padrísima que vale la pena admirar, porque es un reflejo de la esencia de Toledo."Tenemos también una carta (sin título) donde él se pone a dibujar y como no tenía sus acuarelas a la mano, porque no es que estuviera haciendo una creación específica, agarró pepto bismol y le puso color a la carta", detalló la galerista.forma parte de, exposición enfocada en mostrar las piezas de los artistas más emblemáticos de la galería como: Rufino Tamayo , Rafael Coronel y Arnaldo Coen fue curada por Jorge Reynoso y es una exposición en la que podemos ver cómo esta generación quería tener sus propias ideas."Me gusta hacer la comparativa de que Tamayo siempre veía el cielo, Rodolfo Morales al horizonte y Francisco Toledo a la tierra, y todo eso lo podrán descubrir aquí", aseguró Zapata.Una de las peculiaridades es que el arte está a la venta, así que aunque sólo estén exhibidas seis piezas del artista, tienen otras disponibles en bodega, como la serie de papalotes, firmados en original, cuyo precio es de 28 mil pesos."La gente cree que el arte es inasequible y lo que queremos es demostrarles que puedes tener la pieza de un artista muy importante en casa", finalizó.Si quieres visitar la galería es necesario hacer una reservación desde su página web o si lo deseas, hacer el recorrido virtual, sólo tienes que registrarte en la web y recibir un link con las instrucciones."Galería LS tiene 20 años y desde nuestros inicios hemos manejado obras de los iconos de la plástica mexicana y un poco de arte internacional, por eso lo invito a que nos visiten y conozcan la herencia artística de nuestro México", finalizó.LS Galería. Enrique Ibsen 32, Polanco. Lu a Vi, 09:00 a 18:00, previa cita en la página oficialAdmira un poco más del trabajo del oaxaqueño, a través de otros materiales y hasta un recorrido en una galería de España.- Documental: El Informe ToledoEs un filme dirigido por Alvino Álvarez, que muestra 15 grabados que hizo en torno al libro "A Report for an Academy", de Franz Kafka. Disponible en Mubi.- Libro: Nuevo Álbum de ZoologíaSelección de 50 poemas y versos de José Emilio Pacheco con temática animal, con ilustraciones de Francisco Toledo. Disponible en el Péndulo.- Recorrido virtual desde EspañaAdmira en La Casa de México El Color como Forma con 15 obras de la etapa temprana de su carrera y Toledo Ve, con más de 600 piezas. casademexico.es