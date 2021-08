¿Llegas a Jalisco en crucero? Deberás estar vacunado

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 14:10 hrs.

A partir de hoy, si llegas a Jalisco en un crucero deberás contar con la vacuna y una prueba negativa Covid-19 para poder bajar del barco.El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció esta mañana que se fortalecerán las medidas de restricción en puertos y aeropuertos, esto incluye solicitar a las personas que viajan en crucero que cuenten con el biológico y una prueba del virus negativa."En el caso de Puerto Vallarta en el que la llegada de los cruceros es inminente, lo que vamos a establecer con toda claridad es que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que además no pasen la prueba correspondiente", anunció el Mandatario."Si se pueden hacer las cosas bien, el regreso de los cruceros es clave para la reactivación económica pero lo primero es la salud pública".Además, Alfaro señaló que si bien no se estarán implementando nuevas medidas para frenar los contagios de Covid-19 que van a la alza por la variante Delta, en estos espacios así como en el aeropuerto se verán reforzados los protocolos.Después de más de un año que estuvieron frenados los cruceros turísticos debido a la pandemia por Covid-19, se planea que para finales de este mes al menos dos lleguen Puerto Vallarta, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).