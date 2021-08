Lo lleva novela a revivir trauma

Alejandra Carrillo

En su más reciente novela Josemaría Camacho creó a Marcial, un personaje que está intentando escribir a la manera de los bestsellers de autoayuda la historia de su tragedia.Después de Matar al Oso Pardo, como se titula, hace un recuento de un accidente de avión al que Marcial, por azar, sobrevive. En un tono ácido, casi sarcástico, el personaje renuncia a que se le llame héroe y hace una especie de recorrido sobre el posible sentido de la vida."Arranqué a escribir la novela hace cuatro años, quería escribir sobre supervivencia y sobre mutilación, sobre alguien que perdiera una parte del cuerpo o un personaje que estuviera en una circunstancia que le hiciera cuestionarse todo."Según yo era una idea mía de ficción, para escribir sobre un accidente de avión o avionazo, pero cuanto más escribía me di cuenta de que era un libro que se trataba sobre mí".Cuando Josemaría tenía 16 o 17 años tuvo un accidente en una lancha en altamar, todos los que iban en la lancha sobrevivieron y nadaron durante 14 horas hasta encontrarse a salvo.Los sobrevivientes decidieron hacer un grupo de autoayuda después de eso en el que cada uno contaba cómo habían vivido ese trauma y cómo había cambiado sus vidas. Esa es la semilla del libro."Yo no podía llorar, lo tomé muy a la ligera, tenía 17 años, según yo ya lo había pasado sin problemas y fue hasta 20 años después que me di cuenta de que estaba escribiendo sobre un trauma que nunca procesé", explicó el autor.A esa edad la idea de la muerte ni siquiera le pasó por la mente al escritor mexicano, pero hace cinco años cuando se convirtió en padre esa idea cambió y las preguntas sobre el sentido de la vida y el peligro de la muerte se hicieron cada vez más presentes."Regresar a estos momentos que me cambiaron en la vida y la inseguridad que se me desbordó cuando fui papá, me hizo reinterpretar todo lo que había sucedido antes, he vivido otras cosas desde entonces, otras muertes de gente cercana, ya no soy el chavito de 17, al recordar esto que pasó lo reconstruí de una manera en que me pegó muy fuerte".En Después de Matar al Oso Pardo, que edita Paraíso Perdido, cada personaje representa otra postura ante la muerte y la importancia de la vida, tanto desde lo científico hasta lo esotérico, cada uno interpreta de manera distinta lo que le sucedió, Marcial es la síntesis que no se deja arrastrar por ninguno de los dos lados.Es renuente a encontrar una respuesta a la pregunta sobre la vida, pero también a considerarse un héroe.Uno de los ejes de la novela es la sensación que explora de haber estado esperando todo el tiempo a que algo extraordinario ocurriera."Te das cuenta de que llevas un rato esperando que algo pase y te cambie la vida, vas aplazando tus planes hasta el momento en el que ese algo pase y cuando llega a pasarte algo así, te regresa esa sensación, piensas que cuando te vuelva a pasar será el momento.Es una espera desesperante y esa es en el fondo la semilla de la novela", dice el autor.Explorar los traumas del pasado y los nuevos traumas para el autor está directamente relacionado con la posibilidad de conectar con otros a través de la escritura, como en el grupo de autoayuda del accidente que tuvo, en el que se sanó de forma colectiva. De vivir con ese dolor repartido entre una comunidad."Para procesar mis propios duelos y separaciones es necesario ponerlas en común, lograr esa colectividad se hace a través de la escritura, es la forma en la que yo me puedo comunicar.