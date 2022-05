Lo que dejó el juego ante Nigeria

Carlos 'Warrior' Guerrero

en MURAL

2 min 30 seg

El juego ante Nigeria significó mucho para Gerardo Martino. Fue justo el partido que tenía en mente para brindarle minutos a muchos futbolistas que en su listado siguen apareciendo con lápiz por si el nombre debe borrarse o reescribirse cuantas veces sea necesario. Terminó siendo un partido ideal para poner a prueba a quienes acechan peligrosamente a varios de los llamados consolidados.



Rodolfo Cota no tuvo la mejor de sus noches. Sin embargo, tiene un lugar. Martino se llevará tres porteros experimentados y él es uno de ellos. Quien tendrá que lucir - si es que cuenta con alguna aparición en los siguientes amistosos o en la Copa de Naciones - es Carlos Acevedo, quien hasta ahora tendría oportunidad sólo si la lista se extiende a 26 futbolistas y se abriera la posibilidad de un cuarto guardameta.



Gallardo sabe que debe mejorar, que detrás de él está formado Gerardo Arteaga y que si ahora Martino tuviera que elegir a su once titular para su primer juego ante Polonia, no estaría tan seguro de a quién colocar de inicio.



A Erick Aguirre habrá que ponerle calificación aprobatoria tras el partido ante Nigeria. Aplicado en la marca y certero cuando tuvo que ir al ataque. Le pone dinámica a la lateral por derecha. Tiene además la ventaja de que puede ser utilizado en ambos perfiles, aspecto determinante.



César Montes volvió a demostrar que es el central de toda la confianza del seleccionador. En la defensa, es Montes y el resto. Cada partido que pasa logra consolidarse más.



Héctor Moreno estará en la lista por experiencia y partidos acumulados en escenarios importantes.



Luis Romo será el suplente de Edson Álvarez. Es el jugador que más se le puede asemejar en cuanto a aporte en la cancha. Está claro que Aldo Rocha jamás será seleccionado mientras esté Martino. Así que Romo por lo que deberá luchar, es por mejorar individualmente.



Grata revelación ante Nigeria fue Fernando Beltrán. Se notó de inmediato lo consciente que estaba de que debía aprovechar los minutos concedidos. Marcó diferencia. Difícilmente tendrá oportunidad ante Uruguay y Ecuador, así que la Nations League será el marco ideal para seguir metiéndole ruido (del bueno) al técnico.



Guardado como en los viejos tiempos. Parecía de 18 años cuando está por cumplir los 36.



Arriba, Alvarado sigue peleando por un lugar que no tiene asegurado aunque parece ir ganando la batalla como uno de los principales suplentes. No así Pizarro a quien se le agota el tiempo.



Mención especial para Santi Giménez. No sé si le vaya a alcanzar para subirse al barco, pero al menos existe la sensación de que puede ser un nueve importante para el siguiente proceso.



Pelea por ser el tercer nueve. Y si aprieta, tiene posibilidades.



Pocos minutos de Orbelín como para establecer un juicio pero suficientes para saber que Guti o mejora o se va a quedar sin Mundial.





Twitter: @CarlosLGuerrero