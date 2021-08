Localizan a dos menores muertos en Tijuana

Las autoridades no cuentan con un reporte de extravío de menores, aclaró la fuente policiaca. Foto: Twitter: @GHOSTDEVIIL

01 min 30 seg

Aline Corpus

Hora de publicación: 20:53 hrs.

Dos niños, de entre 1 y 3 años aproximadamente, fueron localizados sin vida y con huellas de violencia en las inmediaciones del rancho El Descanso, al suroeste de Tijuana, dentro del Municipio de Playas de Rosarito.Los cuerpos de los menores fueron abandonados en un paraje rural, y fueron escondidos entre la vegetación.La Fiscalía del Estado no proporcionó información al respecto, pero el reporte de la policía municipal dio cuenta de algunos detalles del hallazgo.En la línea de emergencia 911, se recibió una llamada en la que se indicó que personas observaron manchas de sangre cerca del camino que lleva a la puerta de acceso de los trabajadores del rancho."Había dos niños sin vida, uno como de dos años y el otro entre tres y cuatro años de edad aproximadamente, no portan ropa, solo se alcanza a observar las extremidades que salen entre las ramas", describe el parte policiaco.Según una versión extraoficial, los niños tienen cabello rubio y piel blanca, tenían lesiones punzocortantes en el pecho.Las autoridades no cuentan con un reporte de extravío de menores, aclaró la fuente policiaca.Playas de Rosarito es un destino turístico, habitado por población mexicana y extranjera, quienes buscan residir cerca del mar, en el Océano Pacífico.