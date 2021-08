Logra Torres-Peimbert equilibrio estelar

05 min 00 seg

Israel Sánchez

EQUILIBRISTA CON NOMBRE PROPIO

LA CURIOSIDAD, SU MOTOR

CONÓZCALA

Hora de publicación: 21:00 hrs.

"Yo soy astrónoma. Eso es lo que me interesa y es a lo que me dedico. Eso es, básicamente. Ésa soy yo".Breves palabras con las que Silvia Torres Castilleja, o Torres-Peimbert (Ciudad de México, 1940), se autodefine y que parecen modestas para expresar que se trata no solamente de una de las astrónomas mexicanas de mayor prestigio y reconocimiento a nivel mundial, sino que fue la primera mujer del País en doctorarse en su área.Detrás de la afirmación existe una notable historia de esfuerzo, constancia y determinación, particularmente en un contexto donde las expectativas de lo que una mujer debía llegar a ser eran demasiado cerradas. Querer dedicar su vida a la ciencia, por supuesto, no era algo común."¿Pero sabe lo que era más fuera de lo común? Que una mujer quisiera tener una carrera y dedicarse a ella aún después de casarse", acota en entrevista, recordando que lo que se esperaba de ellas en la segunda mitad del siglo 20 era que se casaran y tuvieran la casa limpia, organizada y en calma, mientras el marido aportaba el sustento."Que una mujer tuviera una carrera para perseguirla más allá del matrimonio es lo que era impensable, la verdad", remarca la investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Astronomía de la UNAM, del cual fue directora, y primera mexicana en encabezar la Unión Astronómica Internacional.En el caso de quienes decidían hacerse con una profesión, usualmente optaban por la medicina, la biología o incluso la química."No había casi mujeres que pensaran en ingeniería, en matemáticas, en física. Eso estaba ya muy alejado de la norma", cuenta Torres-Peimbert, que es como suele firmar sus investigaciones.Ella misma, impulsada desde chica por una voraz curiosidad por querer saber más de todo, e interesada especialmente en la ciencia gracias a una profesora de secundaria de cuyo nombre lamenta no acordarse ya, no estaba tan segura de qué quería estudiar.En un primer momento creyó que sería química, pero después se dio cuenta de que le gustaba más la física; incluso la estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM."Luego caí de casualidad en un curso de astrofísica, y me encantó".¿Cómo reaccionaron en casa? ¿Siempre tuvo el apoyo de sus padres?Pues mis padres me dejaron volar, afortunadamente. Yo creo que ni cuenta se dieron bien a bien, sino que yo tenía buenas calificaciones y me dejaron que persiguiera lo que yo quisiera. Pero no tenía yo mucha idea de joven. ¿A dónde voy?, ¿qué quiero hacer de mi vida? Pues como que no se sabe. Pero, poco a poco, se fue perfilando lo que yo quería hacer.Se casó muy joven, apenas terminando la carrera, con su compañero de escuela y colega, el físico y astrónomo Manuel Peimbert, de quien adoptaría el apellido y con quien suma más de 50 años de vida compartida. Ambos fueron a estudiar el doctorado en astronomía a la Universidad de California, en Berkeley.Un momento en el que ya vislumbraba con más claridad lo que le deparaba el futuro, pero donde finalmente más trabajo le costó decidir qué quería ser."Como fui educada en una forma tradicional donde se esperaba que yo tuviera mi casa linda, que estuviera muy arreglada, todo bien, todo hermoso, todo dulce, y además de eso sacar el trabajo de los estudios, pues estaba imposible y pesadísimo."Entonces tuve que pensar mucho, sentarme y hacer un alto en el camino, reflexionar. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo quiero como un acto de cultura? Porque lo veía también como que yo quería saber más porque sí, porque es padre saber más. ¿O lo quiero como una carrera en el futuro y quiero ser investigadora?", se planteó.Llegó a la conclusión de que sí, quería ser investigadora, y para ello tenía que dimitir de esa otra aspiración suya, acaso inculcada por la tradición y las presiones sociales, de ser "la mujer perfecta"."Aceptar que no soy la mujer perfecta, eso cuesta mucho trabajo", dice, entre risas.No hay quien venga a contarle a ella sobre la doble o triple jornada de las mujeres, cargadas con las responsabilidades domésticas y familiares más las profesionales."Hay que dejar de lado algunas cosas o hacerse pato en otras. En fin, hay que ir negociando la vida para llegar a donde quiere uno llegar".Tras el doctorado y de vuelta en México, llegaron los hijos, lo que constituyó un nuevo ejercicio diario de equilibrio para la científica, entre la maternidad y el trabajo en el Instituto de Astronomía."Cuando estaba en la casa pensaba que tenía que estar trabajando en el Instituto; cuando estaba en el Instituto, pensaba que tenía que estar con mis hijos. Y, bueno, ahí me fui mediando", rememora con un cierto sentido de culpa que pronto se disipa al reconocer que sus hijos se convirtieron en personas buenas y productivas.Una bioquímica y un astrónomo, claros herederos de la vocación científica de sus padres. Imposible que no los marcaran las discusiones diarias y el entusiasmo por la ciencia que comparte el matrimonio Peimbert Torres, o Torres Peimbert."En Estados Unidos se acostumbra, o se acostumbraba mucho, que la esposa dejara su apellido y tomara el del esposo. Pero yo me negué, no podía dejar de ser Torres; entonces, tomé su apellido y lo uní al mío."Pero ahora aquí en México cada vez más necesito llamarme con mi nombre completo original", apunta, a propósito de trámites oficiales y demás requisitos burocráticos. "Entonces tengo doble personalidad. O doble nombre, pero soy la misma".Que sus padres le permitieran ser lo que ella quisiera representó el primer gran apoyo para comenzar a andar por la senda de la ciencia, el doctor Peimbert fue un soporte fundamental para que continuara por la misma."Mi esposo siempre apoyó de manera incondicional que yo siguiera estudiando, trabajando, buscando mi camino en la ciencia."Por otro lado, también debo decir que no apoyó nada en las labores domésticas, ¿eh?", revela, de nuevo entre risas. "Entonces el apoyo era espiritual, pero no de facto".¿O sea que se hacía el doctor Peimbert un poco pato con los quehaceres de la casa?Un bastantePero fue un apoyo, subraya la astrónoma, sobre todo en materia de reconocimiento ante el juicio que el gremio llegó a hacer sobre ella."Había el problema de que me juzgaran como un apéndice de mi esposo. De alguna manera, se pensaba que yo podía ser un apéndice de él, y nada más eso."Pero aunque trabajamos juntos en proyectos conjuntos, pues cada quién tenía su aportación, su personalidad, su estilo", enfatiza ahora, tal como en su momento tuvo que hacer ver al resto de sus colegas. "He tenido mucho cuidado en tratar de decir: 'No, estamos trabajando juntos, pero ambos colaboramos, compartimos y aportamos'".Al final, lo que se ha impuesto a todo juicio es el propio trabajo de la astrónoma, experta en las llamadas regiones HII, que son nubes de gas alrededor de estrellas masivas jóvenes, y en las nebulosas planetarias que rodean a estrellas que han terminado su evolución, como el Sol."Hay mucho que se puede conocer de la historia del Universo a través de estudiar las estrellas jóvenes, cómo se están formando, si son distintas", detalla la fundadora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, que editó hasta 1998.Durante su carrera, no sólo se ha valido de la labor realizada en el Observatorio Astronómico Nacional, sino también de las observaciones de telescopios integrados a satélites, como el International Ultraviolet Explorer y el Hubble Space Telescope, de la NASA.Esto ha derivado en publicaciones que han contribuido al conocimiento de las transformaciones que ha sufrido el gas de la galaxia debido a las sucesivas generaciones estelares. "Mi vida la he disfrutado mucho; el ser investigadora lo he disfrutado mucho", sostiene.Y aunque la astrónoma comparte que hace tiempo que ya no observa directamente, que ha dejado atrás los días de someter proyectos a aprobación y conseguir tiempo para observar, esto no quiere decir que haya dejado de investigar.Confinada en casa por culpa de una pandemia que le ha impedido acudir a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM "religiosamente" como acostumbraba, la Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 analiza las observaciones disponibles en bases de datos internacionales, en busca de posibles respuestas para algunas de las incógnitas persistentes en su campo."Mucha gente cambia de tema o de área, y yo la verdad no he cambiado gran cosa, porque creo que todavía hay muchas preguntas por indagar", expone la científica."En mi propia investigación, queremos indagar exactamente qué es lo que estamos observando, porque luego hay diferencias en el método de observación, los resultados nos dan distinto, y necesitamos aclarar muy bien cuál es el correcto o a qué se debe que dan distinto."En eso llevamos mucho rato, y queremos aclararlo; lo tenemos que resolver, y no veo cómo", confiesa, riendo de nuevo. "Pero es parte de lo que hacemos: estar indagando cada vez más. La curiosidad es lo que sigue siendo mi motor", zanja quien como directora de la Unión Astronómica Internacional, de 2015 a 2018, le tocó participar en el centenario del organismo con sede en París y que agrupa a casi 12 mil 500 miembros de 90 países.Habiendo labrado una destacada y reconocida carrera en medio de un entorno desafiante, ¿considera usted que las mujeres de ahora la tienen más fácil?Yo creo que sí, hay más espacios para las mujeres científicas. Pero lo que no hay es espacio para ambos. Lo que quiero decir es que hay casi tanto espacio para las mujeres como para los hombres, pero casi no hay espacio para ninguno de los dos.La astrónoma manifiesta que hacen falta universidades."Porque un astrónomo tiene que estar acogido por una universidad, necesita una institución que lo albergue. Y ahorita no hay trabajo en muchos lugares; hay una escasez de trabajo tanto para hombres como para mujeres.¿Qué le parece cómo se está dirigiendo la ciencia en México?Yo estoy un tanto decepcionada del Conacyt, porque es quien debe de representar ante el Estado a los científicos, y creo que no está valorando apropiadamente la actividad científica.Así sucede. Pero no pasa nada, la actividad científica sigue adelante.Trayectoria:-Física por la UNAM y doctora en Astronomía por la Universidad de California, en Berkeley.-Investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM, que también dirigió, y del Sistema Nacional de Investigadores.-Fundadora y editora hasta 1998 de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica.-Primera mexicana en presidir la Unión Astronómica Internacional, de 2005 a 2018.Distinciones:-Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.-Premio L'Oreal-UNESCO para mujeres científicas en Latinoamérica.-Premio Hans A. Bethe de la Sociedad Americana de Física.-Doctora Honoris Causa por la UNAM, por el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica y por la Universidad Ben Gurion del Néguev, en Israel.-Medalla Guillaume Bude del College de France.-Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física.-Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Exactas.