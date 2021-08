Los cuartos serán los primeros

Carlos 'Warrior' Guerrero

en MURAL

2 min 30 seg

Crecí en tiempos donde la materia de Educación Física no era más que una clase de burda calistenia. Era divertida pero en realidad no nos enseñaba nada. Y es que hacer un par de estiramientos, correr una vuelta alrededor de la cancha de futbol o jugar baloncesto en algún viejo aro bajo el rayo del sol, era suficiente para que la escuela cumpliera el requisito ante la SEP.



Al final del año, la verdadera prueba se reducía a una tabla gimnástica.



Jamás nos inculcaron la cultura del deporte. La Educación Física como asignatura semanal sólo representaba un sagrado momento porque se nos permitía asistir a las aulas sin la formalidad de la camisa almidonada. Nunca fue la materia donde se nos preparara para entender la importancia del deporte y sus beneficios. Nunca fue la guía que a temprana edad nos otorgara orientación sobre alguna disciplina en especial.



Todos jugábamos futbol o todos corríamos o todos saltábamos.



En México, ser atleta de alto rendimiento conlleva un esfuerzo doble o triple respecto al de los deportistas de países con mejor desarrollo.



Acá, el niño que aspira a ser clavadista pondrá en jaque a sus padres. Primero, porque eso implicará un costo que quizá provoque un colapso en la economía del hogar y segundo, porque lo más probable es que ni siquiera exista una alberca pública relativamente cercana para practicar.



Hemos crecido sin el suficiente apoyo, sin los recursos necesarios ni las estrategias mínimamente requeridas para construir alternativas dignas para quienes en verdad pretenden convertirse en deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué entonces pensar que son raquíticas las medallas que se obtienen en Juegos Olímpicos?



¿Por qué sorprendernos por una pobre cosecha en el medallero? Nuestras zonas recreativas o áreas designadas para el deporte las colocan sobre un estrecho camellón o por debajo de un puente como para que estorben lo menos posible.



Jamás nos dijeron en las escuelas la importancia de la cultura deportiva. Comprar un par de balones de futbol no hace la diferencia.



Cómo pretender que alguien sea ciclista sin bicicleta o nadador de élite si las deportivas municipales se caen a pedazos. Si el agua de las albercas es gélida porque no hay dinero para las calderas. O peor aún, porque ni agua tienen. ¿Qué hemos hecho como país para forjar deportistas?



Un cuarto lugar no necesariamente es un fracaso. Es más bien un logro inconmensurable. Ser cuarto lugar mundial debe sabernos a oro.



No es premiar a la mediocridad como algunos se atreven a decir. Es entender dónde estamos parados y por dónde han caminado nuestros deportistas durante décadas enteras.



¿Cuántas escuelas gratuitas de gimnasia conocemos? ¿Cuántos extraordinarios entrenadores no han aventado la toalla a falta de una remuneración digna? No es lo mismo un cuarto lugar para México que para Estados Unidos, Japón o Australia.







Twitter: @CarlosLGuerrero