Los eSports, de 'hobby' a deporte

04 min 00 seg

Willebaldo Nava

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A billetazos, los e-Sports dejaron de ser un simple juego.Atrás quedó la época en la que las consolas y los videojuegos servían simplemente para pasar un buen rato o aprovechar el tiempo libre, pues en la actualidad todo lo que los rodea se ha transformado hacia a la profesionalización, en donde la alta competencia ha convocado a marcas y generado eventos que han detonado en una industria que ahora facturara en millones."La industria de los e-Sports ha crecido a pasos agigantados a nivel mundial. Es impresionante todo lo que se genera alrededor de las competencias con los videojuegos. En México aún no estamos al nivel de las potencias, pero pese a todo eso se calcula que llega a dejar una derrama hasta de 480 millones de dólares durante el 2019 y parte del 2020, aunque por la pandemia es difícil estimarlo por todo lo que se detuvo."Aún así podemos hablar a ese nivel lo que ha alcanzado todo lo que hay detrás de los videojuegos, una industria que no es solamente un juego", explicó Miguel Perdomo, director de comunicación de la Academia Mexicana de los e-Sports, en entrevista para CANCHA.Los juegos de disparos, futbol, simuladores de competencias de autos y peleas son algunos de los lanzamientos que han cautivado a los "gamers", término con el que se le conoce a las personas que practican esta nueva disciplina.Si bien la práctica se basa en una pantalla y un control, la realidad es que las capacidades físicas, técnica y psicológicas, han llevado a que los videojuegos sean considerados un deporte a nivel profesional."Los eSports son un deporte en principio, porque estamos hablando de una competencia regulada, estructurada, que se juega bajo ciertas reglas y lineamientos, además de que representa una exigencia para quien lo practica. Para los gamers representa desarrollo físico, mental y psicológico, porque deben de estar preparados en cuanto a la exigencia y habilidades que requiere cada uno de los juegos".Dar el salto al profesionalismo en el mundo de los eSports, representa una exigencia prácticamente como de atleta profesional.Las habilidades de los jóvenes, incluso niños, que practican los videojuegos los puede llevar a competencias en las que el nivel es tan alto que requiere de una preparación bien enfocada, es por ello que los equipos profesionales cuenta con todo un equipo multidisciplinario para su preparación."El nivel profesional es muy competido, es por ello que cuando nosotros conformamos un equipo les destinamos todo un staff técnico, el cual los ayuda a potencializar sus capacidades. Este staff cuenta con coaches, psicólogos, un preparador físico y hasta nutriólogo, prácticamente es igual que como si fueran un futbolista, un jugador de basquetbol. Incluso los concentramos en un 'gaming house', que es donde ellos duermen, comen, entrenan, tienes rutinas y se preparan de forma integral", explicó Miguel Perdomo, director de comunicación de la Academia Mexicana de los e-Sports."Los jugadores tienen que saber cómo sentarse, cómo acomodar sus manos incluso para evitar lesiones como la del túnel carpiano, para evitar el desgaste, el preparador físico ayda a tener buena reacción, algunos juegos como de 'shooting games' requieren tener buenos reflejos, entonces el preparador físico les ayuda, les pone distintos ejercicios de fortalecimiento", añadió.Si bien no es una regla, en algunos juegos la edad sí es un factor a considerar para pensar en jugarlos a nivel profesional.Los '"shooting games", como se le considera a los juegos donde hay disparos y cambios de arma, se llegan a facilitar más para jugadores de 23 años o menos, debido a los reflejos que se necesitan.Para los juegos de peleas o batallas, los jugadores van de los 25 a los 35 años, aunque en el caso de los de deportes como es el sello de FIFA el promedio de edad ronda entre los 23 años.Éstos son algunos de los videojuegos de mayor trascendencia a nivel mundial.- FIFA- Dota 2- Fortnite- Call Of Duty- League of Legends- Mortal Kombat@WNavaCANCHA