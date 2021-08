Los hacen dar hasta 5 vueltas por Pensión para el Bienestar

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Falta de información y agilidad en el proceso de registro al programa federal Pensión para el Bienestar es lo que reportan personas adultas mayores que acuden al módulo ubicado en Zapopan, en la Calle Playa de Hornos 1130."La experiencia ha sido muy desagradable porque es la quinta vez que vengo y al parecer voy a tener que hacer otra venida", comentó Gerardo Flores, de 65 años, quien ha acudido cinco veces a este sitio para dar seguimiento a su proceso de inscripción.Este programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar de la Delegación Jalisco, consiste en un apoyo económico de 2 mil 550 pesos cada dos meses."Yo vine desde que empezó la convocatoria en julio, pero llegué aquí y me dijeron que no había instrucciones", dijo Josefina Dueñas de 66 años. Ella también ha acudido a pedir información a este lugar, por lo menos cinco veces.También hubo adultos mayores que dijeron no haber tenido ningún problema de esta naturaleza.Durante la jornada de este viernes, personal de Bienestar de dicho módulo no recibió documentación, solo repartió fichas en las que se especificó la fecha y hora para acudir de nueva cuenta a entregar los papeles requeridos, algo que también molestó a algunos de los usuarios."Eso es lo que está mal: el sistema. ¿Para qué estarnos llamando? La gente pierde su tiempo, tiene negocios, tiene que conseguir la comida y nos tienen formados aquí", añadió Flores.Aunque en la página web ubicatumodulo.bienestar.gob.mx está habilitada para generar citas y agilizar el trámite, éstas no son tomadas en cuenta por los Servidores de la Nación que atienden en el módulo de Playa de Hornos.Para ellos, la manera de dar seguimiento al registro en ese lugar es a través de la repartición de 200 fichas diarias, las cuales aseguraron que serán entregadas por colonia y fecha.Los habitantes cercanos a este módulo que deseen saber en qué fecha les tocará recibir la suya, tendrán que acudir a las afueras de dicho establecimiento, donde fueron pegadas un par de cartulinas con esa información.El área de comunicación de Bienestar Jalisco señaló que desconoce el por qué esta sede opera de esa manera, pues la idea de ser convocados conforme al padrón es hacer el proceso más ágil. Esta dependencia dijo que hará una revisión de lo sucedido en dicha sede.