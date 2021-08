Los santos y los cumpleaños

AQUELLA PERLA... / Alberto Gómez Barbosa

Hace unos días, el beso de mi esposa y las llamadas telefónicas de mis hijos y hermanas, me recordaron que era el día de mi santo. Mi patrono es San Alberto confesor, cuya fiesta celebra la iglesia el 7 de agosto. Eso me hizo reflexionar sobre los cambios que han tenido costumbres añejas, hoy en el olvido.



Ya no se celebran los santos, ahora lo importante es el cumpleaños y quizá eso deriva que ya nadie pone a sus hijos el nombre que le "venía" al recién nacido.



Ya en nuestra generación, la de los añejitos, se daban a los niños nombres de parientes cercanos: el abuelo o abuela, la mamá o el papá o el de algún tío muy querido, pero entre el pueblo todavía se acostumbraba que preguntaran: ¿qué nombre le vino a la criatura?, y con él lo bautizaban, por lo que abundaban nombres feos, cacofónicos, que cambiaron por fortuna.



En mi casa paterna celebrábamos el 7 de agosto porque mi padre, que fue el primero de una cadena ya de cuatro Albertos, era festejado, y yo su primer hijo, junto con él.



Si le hubieran puesto el nombre del santo del 19 de febrero, fecha de su nacimiento, hubieran tenido para escoger entre Bonifacio, Mansueto, Proclo o Quodvuldeo. ¡Qué bueno que mis abuelos eligieron Alberto!; yo, del 15 de diciembre hubiera sido Arturo, mi hijo mayor del 1 de noviembre, Santos, y mi nieto del 19 de septiembre, Genaro, pero siguiendo la costumbre de dar al primogénito el nombre del papá, somos ya cuatro, como antes señalaba, los Albertos.



Con el cristianismo vino la costumbre de dar un patrono a cada recién nacido, pero ya desde la época prehispánica, nuestros ancestros de los pueblos originarios buscaban un protector vitalicio para sus hijos, el "nahual" o "la tona" que velaría por ellos, lo que lo hacía muy importante, para escogerlo se guiaban por las huellas que algún animal había dejado en cenizas que alrededor del lugar del parto habían previamente esparcido, para grabar la huella y conocer al protector.



El etnólogo y escritor tapatío Francisco Rojas González, escribió un cuento, "La Tona", en el que narra el desarrollo de un parto difícil que requirió la intervención urgente del joven médico de un pueblo cercano, quien llegó raudo en su vehículo.



Atendió exitosamente el parto y salió de regreso en su bicicleta. Días después llevaron Simón y Crisanta, los padres, a bautizar al chiquillo, siendo padrino el doctor quién pregunto: ¿Y qué nombre le vas a poner a mi ahijado, compadre Simón? A lo que el nuevo papá contestó: "pues verá usté, compadrito doctor, Damián porque así dice el calendario de la iglesia y Bicicleta porque esa es su tona, así me dijo la ceniza"; eran, lógicamente, las huellas de las llantas de la bicicleta del doctor cuando fue a atender el parto.



Hoy, quizá por las razones que arriba expongo o por la influencia sajona, se celebra el "Happy Birthday"; ya no se cantan "Las Mañanitas" o aquello de "Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades", ni se habla mucho de ello como lo hicieron, según el famoso corrido, Micaila y Juan, pues cuenta que ella le dijo: "por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar", y ya sabemos las consecuencias funestas que tuvo la invitación.





