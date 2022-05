Mala ejecución

Genaro Lozano

en MURAL

4 min

El presidente López Obrador llegó a la Presidencia en diciembre de 2018 con la promesa de transformar a México, de enterrar la corrupción, poner primero a los pobres, pacificar al país, mejorar el sistema de salud y tantos temas más. A tres años y medio de gobierno, AMLO sigue con una buena popularidad, pero con una mala ejecución de sus políticas públicas, con pendientes y promesas incumplidas. Van cinco ejemplos.



Conapred. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un órgano acéfalo. Desde el 19 de junio de 2020, Conapred no tiene titular. El Presidente prometió designar a una mujer indígena al frente, pero han pasado casi dos años y no hay nombramiento. La persona que se quedó como encargada de despacho lleva todo este tiempo cumpliendo con las responsabilidades de la presidencia, pero cobrando un sueldo menor al que debería de estar ganando. Eso es discriminación y explotación laboral. La junta de gobierno y la asamblea consultiva de Conapred han pedido que se nombre titular y esto no ha ocurrido.



Refugios y estancias. Muchas voces en la oposición han repetido que "la 4T desapareció los refugios para mujeres y las estancias infantiles", que "se les quitó presupuesto". Y estas afirmaciones son falsas. Lo cierto es que el presupuesto para los refugios se incrementó de 350 millones de pesos en 2018 a 420 millones asignados para 2022, mientras que el de las estancias infantiles pasó de 278.5 millones de pesos a 288.5 millones, asignados para 2022. En el primer caso es un aumento, mientras que en el segundo es prácticamente lo mismo porque se busca que los estados también cumplan con su obligación presupuestaria, como con las escuelas de tiempo completo. Ahora bien, este 2022 los 75 albergues que integran la Red Nacional de Refugios están sufriendo y a punto de cerrar porque no se les ha entregado el presupuesto asignado aún. Esto es una muy mala ejecución. Se les promete y asigna más dinero, pero se les entregan tardísimo los recursos. Esto es desinterés y una deficiente atención al tema. Urge que se entreguen estos recursos.



De medio tiempo. Cuando Nadine Gasman fue nombrada al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, muchas personas lo celebramos. Después de todo, la doctora Gasman tiene toda la experiencia y el respeto para el cargo. Sin embargo, desde inicios de febrero se anunció que dejaría la presidencia de Inmujeres para competir por la dirección de la Organización Panamericana de la Salud. El pasado miércoles 27 de abril, en horario laboral, Gasman viajó a Cuba a presentar su candidatura a la OPS y realiza un intenso cabildeo para conseguir los votos necesarios. Qué bien que México busque presidir la OPS, pero no al costo de tener una titular de Inmujeres de medio tiempo, justo cuando la violencia feminicida persiste y con tanta desinformación en temas de género.



Infraestructura. El aeropuerto Felipe Ángeles fue inaugurado incompleto y sin las vías de acceso necesarias para que realmente despegue. El tren a Toluca no ha sido terminado. El Tren Maya está detenido en varios tramos por falta de planeación y de la manifestación de impacto ambiental. En todos los casos de las grandes obras de infraestructura prometidas por el Presidente hay retrasos, falta de transparencia, licitaciones directas, entrega al Ejército o retrasos por una mala ejecución.



Salud. La 4T prometió que haría universal la seguridad médica para toda la gente con la desaparición del Seguro Popular y la llegada del Insabi. Sin embargo, a más de 3 años y medio de gobierno, una muy mala ejecución no ha resuelto el desabasto de medicamentos y los servicios de salud pública no se han recuperado de la pandemia. Recientemente una conocida pasó más de 3 horas de espera en servicios de urgencias del IMSS para que al menos le tomaran los signos vitales. Esto es inaceptable.



El Presidente debe ajustar la mala ejecución de sus prioridades porque su teflón reforzado personal no se le pasará a quien busque ser su sucesora o sucesor como revelan las encuestas que lo evalúan bien a él, pero no a su gobierno.





@genarolozano





Politólogo por The New School for Social Research e Internacionalista por el ITAM. Profesor en la UIA desde el 2007 y en el ITAM (2005-2012). Coautor de varios libros académicos como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? Analista político en CNN y el IMER. Conductor del programa Sin Filtro, en Televisa. Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica.