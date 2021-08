Manda Fiscalía al limbo las denuncias

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con la apertura de carpetas no judicializables, la Fiscalía del Estado deja en la incertidumbre a las víctimas del delito, según especialistas.Bajo esta categoría se manda al limbo la querella, pues ni se pone bajo investigación, ni se archiva, ni se señala a las personas que la dependencia se va a abstener de investigar.Para el abogado Óscar Márquez Aceves la apertura de carpetas no judicializables va en contra del Artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las víctimas tienen derecho a impugnar las determinaciones de la Fiscalía, pero al tener el citado estatus, no hacen más que dejarlas en el aire."Al manejarlos como no judicializables deja en incertidumbre a la víctima porque no le están diciendo ni me abstengo de investigar ni elijo acción penal ni archivo provisionalmente y tampoco les informan que tienen 10 días para impugnar, evaden investigar en un trámite que no se encuentra previsto en la ley", dijo el litigante.Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, afirmó que tienen detectada esta práctica en la dirección de delitos patrimoniales no violentos y financieros."Se nos presentan cifras mes con mes de que han bajado los delitos, pero estos asuntos que se mandan a no judicializables no son parte de la estadística, entonces esos asuntos quedan como si no fueran una denuncia presentada por la comisión de delitos y eso también habría que ponerle ojo", señaló.