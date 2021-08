¿Mandarás a tu hijo a la escuela? A firmar carta compromiso

01 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las aulas estarán abiertas, sí o sí, el 30 de agosto y garantizar un regreso presencial a clases seguro es corresponsabilidad de los padres, aseguró el Gobernador Enrique Alfaro.El Mandatario estatal consideró que la carta compromiso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pedirá a los padres de familia forma parte de la responsabilidad compartida."Para que el regreso a clases sea seguro, claro que necesitamos del compromiso de los papás, de los maestros. Todos estamos comprometidos, es una responsabilidad de todos, de los maestros, de los papás, del Gobierno", dijo.Con la firma del documento, se comprometen a no llevar al niño a la escuela en caso de estar enfermo o presentar síntomas, enviarlo al médico para su revisión, notificar al plantel sobre los resultados de la prueba y fomentar en el menor hábitos de higiene, así como el correcto uso del cubrebocas.César Octavio Pérez Verónica, experto en Derechos Humanos, consideró que este documento es una forma para que el Gobierno se "lave las manos" y deslindarse de su responsabilidad."Resulta chantajista al no asumir la responsabilidad del Estado en cuanto a sus obligaciones para garantizar la salud de los niños y niñas. Con esto están tratando de no asumir sus obligaciones y endosarlas a los tutores".Según el Gobierno del Estado, en los últimos 30 días un total de 952 menores de 3 a 14 años han dado positivo a Covid-19.