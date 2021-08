Mantiene Porto buen paso en Primeira Liga

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 14:29 hrs.

Sin el mexicano Jesús Manuel Corona, y con ayuda del VAR, el Porto derrotó 2-1 al Famalicao para no perder el paso en la Primeira Liga.A los Dragones les bastaron un par de dianas de Toni Martínez, quien llegó a 3 tantos en 2 fechas, además de una oportuna aparición del videoarbitraje en el último minuto del juego para echarse los tres puntos a la bolsa."Tecatito", quien está en la mira del Sevilla, se quedó en la banca.Pero a pesar del foco que se ha generado el mexicano por los rumores que lo sitúan en el futbol español, el ibérico Martínez se robó al noche con un doblete que definió el encuentro en la primera mitad.Apenas al 13', Toni aprovechó un pase filtrado de Mehdi Taremi para quitarse al arquero y poner el 1-0, tanto que no festejó pues formó parte del Famalicao la temporada 2019-2020.Media hora después, en una jugada que parecía una calca del primer gol, sólo que con asistencia de Otávio, el español puso el 2-0.El cuadro local apretó en el segundo tiempo y llegó a complicar a los Dragones, que concedieron el tanto al 56' con un testarazo de Eduardo da Silva.Sin embargo, el Famalicao no pudo igualar el marcador, ni siquiera porque Bruno Rodrigues meció la red en un contragolpe al 90'+4, tanto que fue anulado por fuera de lugar, luego del llamado del VAR al árbitro Nuno Serrano.El resultado dejó al Porto con 6 unidades, peleando por la punta con el Sporting de Lisboa, el Gil Vicente y el Benfica, que también ganaron sus primeros dos partidos de la competición.