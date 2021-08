Mariachis cae ante Rieleros y la serie regresa a Zapopan

Anthony Vasquez tuvo una desastrosa primera entrada y los Mariachis no alcanzaron a recuperarse. Foto: Cortesía Rieleros de Aguascalientes

01 min 30 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 21:29 hrs.

Anthony Vasquez tuvo una desastrosa primera entrada y los Mariachis no alcanzaron a recuperarse y perdieron 9-6 ante los Rieleros, que se colocan a un juego de empatar la Serie de Zona.Guadalajara perdió los últimos dos juegos en Aguascalientes y la serie regresa a Zapopan para reanudarse a partir de este martes 24 de agosto (19:15 horas).Vasquez tuvo una primera entrada de pesadilla. Tres de los primeros cuatro hidrocálidos que enfrentó le pegaron de imparable y a uno le dio base por bolas. Joseph Austin puso el 1-0 con hit de Henry Rodríguez. Tras ponche a Amílcar Gómez para el primer out, José Heberto Félix encontró las bases llenas y sacó doble que produjo tres más. La ofensiva continuó con sencillos remolcadores de Eliezer Ortiz y Austin.Los Mariachis pudieron empezar a recortar la distancia en el segundo rollo cuando Anthony García y Carlos Mendívil, con dos outs, estuvieron en posición de anotar, pero Christian Ibarra fue dominado con batazo al cuadro.Guadalajara se metió en la pizarra en la quinta con cuadrangular de Luis Sardiñas con Mendívil y Beau Amaral en los senderos. Y en la sexta se pusieron a una del empate con elevado de sacrificio de Ibarra y sencillo de Amaral.Esa desventaja de una carrera no pudo ser conservada por el relevista Alexandro Tovalín y aumentó de nuevo en el cierre del sexto asalto y con dos fuera, con jonrón de dos "rayitas" de Henry Rodríguez. En la octava, y con Jonathan Aro en la loma, Rodríguez produjo a Julián Castro para el 9-5.La novena tapatía descontó una en la novena con tras doble de Amaral y hit de Sardiñas.Serie: 3-2, a favor de Guadalajara