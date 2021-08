Marx Arriaga miente y difama.- Goldin

05 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 16:30 hrs.

El escritor y editor Daniel Goldin, ex responsable de la Biblioteca Vasconcelos -que dirigió de 2013 a 2019- afirmó que el titular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, al frente antes de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura, miente y difama su trayectoria.Lo hizo durante una entrevista el 11 de agosto con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, explicó Goldin en una carta pública.Goldin fue separado del cargo en medio de diversas propuestas de la comunidad cultural; había hecho de la biblioteca un recinto vivo, lo cual no vio Arriaga, quien, al ser nombrado director de la DGB, presumió una "limpieza" luego de "tomar el control" del espacio."Dice Arriaga que mi renuncia se dio después de un supuesto acuerdo en el que yo manifesté mi oposición a su programa de trabajo. Es falso. Según consta en el documento que entregué a la Secretaria (de Cultura) Alejandra Fraustro el 31 de enero de 2019, del cual él tiene copia, mi renuncia se debió a que ese mismo día, en una reunión con todo el personal de la biblioteca a la que no se me permitió entrar, él señaló que a partir de ese momento el personal de la biblioteca a mi cargo sólo recibiría instrucciones directamente de él."A pregunta expresa de si eso representaba mi destitución, él respondió que no. Acto seguido me solicitó desocupar la oficina que hasta entonces yo ocupaba y llevar mi escritorio al sótano. Dice Arriaga que nunca tuvo ese diálogo conmigo y que en la Biblioteca Vasconcelos (BV) 'ni siquiera hay un sótano'. Me pregunto por qué, si recibió copia de mi renuncia el 1 de febrero de 2019, se tardó tanto tiempo en desmentirme."Por lo demás, le recuerdo que, según el Diccionario de la Real Academia Española, sótano es 'un recinto de un edificio situado por debajo del nivel de la calle'. Y que las oficinas administrativas justamente se encuentran por debajo del nivel de la calle", detalló Goldin.El también ensayista refutó los dichos de Arriaga en el sentido de que convirtió la Vasconcelos en "un salón de juegos, un patio privado donde podían hacer sus presentaciones" un grupo muy cerrado de escritores privilegiados, representados por las revistas Nexos y Letras libres, y así sacar recursos para sus proyectos."Ésa es una afirmación que tendrá que comprobar debidamente. Asevero categóricamente que fracasará en el intento".Recordó que mientras dirigió la Vasconcelos se realizó un promedio anual de 2 mil actividades educativas y culturales."Entre ellas hubo talleres para bebés o adultos mayores, círculos de lectura, conferencias, conversatorios, funciones y festivales de cine, seminarios, exposiciones, recitales y conciertos."Entre los invitados figuran el ex presidente de Uruguay, José Mujica, Judith Butler, Moisés Naim, Pilar del Río, José Sarukhán, Elena Poniatowska, Diana Magaloni, Federico Navarrete, Horacio Franco, Vicente Rojo, Alfredo Vilchis. Alejandro Magallanes, entre muchos otros creadores o investigadores de enorme prestigio y muy diversas disciplinas y posturas políticas."A ese grupo habría que agregar cientos de otras personas: algunos son profesionales que cobraron o donaron su trabajo, muchos otros fueron voluntarios o estudiantes que realizaban su servicio social, motivados por el placer de compartir sus pasiones y conocimientos. Menos de la mitad de ellos eran escritores, pues nunca concebimos que una biblioteca pública deba ser un territorio exclusivo para los interesados en las letras".Gran parte de esto lo realizó con la colaboración de más de 90 instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, precisó. Ninguna en coordinación con las revistas Letras Libres o Nexos."Aclaro también que las suscripciones a esas y otras publicaciones periódicas se realizaban desde la Dirección General de Bibliotecas y no desde la BV, como Arriaga sugirió en la entrevista. ¿Lo ignora o quiere deliberadamente confundir?".En el ámbito presupuestal, aclaró también que Arriaga confunde las partidas asignadas a la Vasconcelos y a la DGB."De manera deliberada o mostrando nuevamente su ignorancia acerca de los principios básicos de la administración pública, confunde las partidas asignadas a la BV y las asignadas a la DGB y, lo que es más grave, los capítulos relacionados con los servicios personales y las partidas asignadas a la adquisición de materiales."Como cualquier administrador público sabe, los recursos de ambos capítulos no se pueden transferir entre sí. Los 15 millones de pesos que menciona en realidad eran 8 y se solicitaron para contratar por honorarios al personal que apoyaba los servicios bibliotecarios o las actividades educativas y culturales. Sin ese personal la biblioteca no podía funcionar. ¿Cuántas personas se contrataron con esas partidas después de mi salida?".Goldin respondió además al señalamiento de Arriaga sobre el jardín privado que tenía meditar."Se refiere al vivero que fue creado antes de que yo dirigiera la BV y que conservé como un almácigo para abastecer al jardín que rodea la biblioteca. Ese espacio no contaba con las condiciones de seguridad para abrirse al público, por lo que estaba prohibida la entrada. Para meditar sobre mi trabajo yo prefería escuchar y platicar con los usuarios."Sería muy beneficioso para tener una discusión pública constructiva que el Dr. Arriaga publicara un documento semejante con los propósitos y logros durante su gestión al frente de la DGB."Finalizo señalando que me parece desgastante distraer a la opinión pública en polémicas en las que este funcionario siempre se enzarza para alimentar la polarización. Los desafíos que enfrentamos como país obligan a construir políticas de largo aliento sustentadas en datos y diálogo respetuosos", puntualizó Goldin.