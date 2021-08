Matan a hombre en 'picadero'

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:06 hrs.

Hombres armados se metieron a una casa en la Colonia Villa Guerrero de Guadalajara y asesinaron a un joven.De manera extraoficial se informó que la finca era usada por diversas personas para consumir drogas.A las 15:15 horas, una patrulla de Guadalajara circulaba por la Calle Isla Perim, entre Isla Malvinas e Isla Guaitecas, cuando una mujer llamó su atención.Les dijo que varios hombres habían entrado a una casa y le dispararon a un joven de 25 años. No especificó su relación con la víctima.Los policías fueron a la vivienda marcada con el número 3242 y hallaron a la víctima en el patio; aunque llamaron a paramédicos estos ya no pudieron hacer nada para salvar al hombre."A simple vista se aprecia una herida de arma de fuego en lo que es la nuca y asimismo un cascajo al parecer de arma larga", informó un policía de Guadalajara.Junto a su cuerpo se halló un indicio de bala y así se pudo establecer que le dispararon con un arma calibre .223.Las autoridades fueron informadas acerca de que la casa era frecuentada por distintas personas, pues presuntamente consumían y compraban drogas ahí.El crimen coincidió con el retiro espiritual de personas internadas en un centro de rehabilitación cercano; familiares de los internos -aproximadamente 15 personas incluyendo niños- tuvieron que esperar a que autoridades levantaran el cuerpo para poder entrar al anexo.Algunos de ellos se preocuparon al pensar que el ataque había sido en el centro de rehabilitación, pero se tranquilizaron al saber que no estuvo involucrado.Llevaban flores, cartas y otros regalos para sus familiares que completaban una experiencia para un cambio de vida.El fallecido no fue identificado oficialmente en el lugar; su cuerpo fue trasladado en la ambulancia forense hacia el Semefo metropolitano.