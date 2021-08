'Mbappé no tiene excusa para irse'

Kylian Mbappé, que termina contrato en junio de 2022 con el París Saint-Germain, "no tiene excusa" para abandonar el club después del fichaje de Lionel Messi, aseguró el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi."Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa", lanzó Al Khelaifi en rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, al margen de la presentación de Messi.La prensa española evoca una posible marcha al Real Madrid del astro francés, que no ha renovado su contrato.Mbappé fichó en 2017 por el PSG y por el momento no ha firmado la ampliación de su contrato, que finaliza en junio de 2022. Neymar, la otra gran estrella, renovó en los últimos meses hasta 2025.A finales de mayo, el internacional francés declaró en Canal+ que deseaba "sentirse en un lugar en el que pueda realmente ganar, donde tenga un proyecto sólido alrededor de él".El delantero francés regresó a la competición el sábado en Troyes, en el triunfo 2-1 del PSG en la primera jornada de la Ligue 1.Este miércoles todavía no había reaccionado en las redes sociales al fichaje de Messi.