México, país de padres ausentes

03 min 30 seg

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

México es un País de padres ausentes, la figura del hombre como responsable de la crianza de los hijos ha sido irregular y compleja, ha fallado por falta de responsabilidad propia, por la terrible violencia que azota a las calles y por otros motivos que el escritor Hiram Ruvalcaba (Zapotlán el Grande, 1988) expone en su más reciente libro."Somos un País de padres ausentes, aproximadamente 40 por ciento de los hogares en México no tienen padre, a pesar de la ausencia el hijo no puede evitar la relación con esta figura ausente, hay una serie de aspectos negativos que van forjando el carácter de los hijos", resalta el autor.Padres sin Hijos es un libro conformado por ocho cuentos y se alzó como ganador de la primera edición del Premio Nacional de cuento José Alvarado 2020, impulsado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).Además de llevarse un reconocimiento en efectivo de 100 mil pesos, esa institución educativa acaba de publicar el libro de la autoría de Ruvalcaba, quien ya se ha hecho merecedor de varios galardones a nivel nacional como el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2016, y el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2018."Ganar este premio fue una gran noticia, no me la esperaba, es reconfortante saber que mis cuentos han logrado transmitir algo al jurado y por otro lado es también una gran responsabilidad", apunta.El escritor es también periodista y profesor de literatura, egresado de la Licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, así como maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México.Ruvalcaba ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico en Jalisco (2006 y 2019), y actualmente es becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores.Este libro surgió de una inquietud personal de Ruvalcaba. Cuando se enteró, hace tres años, que iba a ser padre, empezó a analizar la relación con la paternidad, pero también qué significa no ser padre y no establecer una relación biológica de este tipo.El autor también exploró la oscuridad que existe en la relación entre el padre y sus hijos, pero también qué ocurre con los huérfanos de la violencia que son los grandes olvidados en el desarrollo de las políticas públicas en este País."Sabemos que el Estado no se hace cargo de ellos, que hay una problemática a nivel nacional con niños que son hijos de feminicidas, que van a vivir con algún pariente o se quedan solos; leía hace poco que el Estado mexicano apenas reconoce que existen como 230 casos nada más, ese es un tema que nadie toca", describe el autor.Ruvalcaba advierte que el tema de la paternidad es preocupante y paradójico porque en la cultura mexicana esa figura se ve y se toma con mucho respeto, pero en muchos casos es una figura inexistente, que no está, "hay un cruce de cables un poco extraño", considera el autor de los libros de cuentos El Espectador (2013), Me Negarás Tres Veces (2017) y La Noche sin Nombre (2018)."En el plano personal siempre me ha preocupado el tema de la paternidad, la relación con mi padre, la de él con mi abuelo; todas las relaciones humanas son relaciones de poder, hay una política interna en la familia, pero creo que hay que repensar cómo se vive la paternidad", reflexiona el autor que actualmente radica en Tlaquepaque."No me preocupa reflejar la violencia en sí, porque eso lo vemos todos los días, pero sí reflejar cómo la violencia se ha implantado en las relaciones humanas y por supuesto en la relación entre padres e hijos".Hiram RuvalcabaEscritor