'México se está volviendo País de destino'

Al convertirse en el nuevo representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri advirtió situaciones críticas en la frontera con Estados Unidos y planteó que cada País debe hacerse responsable de las personas que pidan asilo."Un tema muy importante es que cada país asuma y responda, y tome su parte, su responsabilidad, frente a las personas que piden asilo en el país", comentó en entrevista."Si cada país lo hiciera de manera eficaz y completa, se vería también una distribución y una solidaridad y un compartir de responsabilidades frente a la protección internacional mucho más equitativa".Para el italiano una situación crítica es que Estados Unidos mantiene cerrada su frontera sur para el acceso a las solicitudes de refugio y quienes buscan esa protección son expulsados hacia México bajo el Título 42, activado con motivo de la pandemia de Covid-19.Aunque reconoció que no se puede esperar que Estados Unidos abra su frontera sur totalmente de un día para otro, consideró que se deben comenzar a permitir las peticiones de refugio en el país del norte, pues las necesidades son evidentes.Nacido en Milán, Lepri cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector humanitario y posee experiencia en dinámicas complejas en América Latina, Europa y África, donde ha seguido de cerca operaciones de emergencia como las de Chad, Sudán, Mali o Níger.Con esas credenciales, Giovanni Lepri toma las riendas de la ACNUR en México en un momento en el que la cifra de solicitantes de refugio ha roto todos los récords, con más de 64 mil peticiones recibidas entre enero y julio de este año."México se encuentra en una posición geopolítica muy particular y uno de los temas que estamos viendo es que el flujo mixto de poblaciones extranjeras que está llegando a México ha venido aumentando mucho", refirió."El desafío para México tiene varios aspectos, uno es el hecho que es un país históricamente de tránsito pero más y más se está volviendo un país de destino, de asilo, donde las personas pueden encontrar protección".Aunque advirtió un incremento exponencial en los solicitantes de protección en México en los últimos años, el especialista consideró que su atención no debería ser un problema para un país de 130 millones de habitantes y que se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo.De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en lo que va del año el 41.4 por ciento de los solicitantes -26 mil 557 personas- provienen de Honduras, mientras que otro 20.6 por ciento -13 mil 255-, de Haití.Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Londres y en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán, Giovanni Lepri destacó que no todas las personas que piden asilo tienen razones fundadas para recibir la protección internacional."Ahí el punto clave es qué otra alternativa hay de regularización migratoria para personas que no necesitan protección internacional pero no pueden regresar a su país", comentó."Si no hay alternativas y la única para regularizarse es a través del sistema de asilo, es lógico que hay un riesgo de que haya mucha más gente de la que pediría asilo".Ese es uno de los desafíos que Lepri observa para evitar que el sistema de asilo en México se congestione.En ese sentido, destacó que la mayoría de los haitianos que están llegando a México no vienen directamente de la isla, sino que son personas que ya han vivido varios años en otros países, como Brasil y Chile, y que incluso varios de sus hijos ya tienen la nacionalidad de esos países."Hay personas que necesitan protección, hay personas que no la necesitan o no la quieren pedir en México", agregó."Sí hay entre la población haitiana, pero no sólo en esa, personas que frente al ofrecimiento de una alternativa no estarían pidiendo asilo en México".Ante el incremento en el número de solicitudes de refugio, Lepri llamó a acelerar los procedimientos para evitar impactos negativos en la vida de Tapachula, Chiapas, donde se reciben más del 70 por ciento de la peticiones de asilo de todo el País."Si no hay alternativas y la única para regularizarse es a través del sistema de asilo, es lógico que hay un riesgo de que haya mucha más gente de la que pediría asilo".