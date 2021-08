México vs. Japón: una polémica historia de JO

02 min 00 seg

Édgar Contreras

Hora de publicación: 11:15 hrs.

Tokio 2020 puede ser el torneo de la revancha de México ante Japón por la medalla de bronce.En los Juegos Olímpicos celebrados en este País en 1968, la Selección nipona se impuso 2-0 en el duelo por el tercer lugar, en el que presuntamente hubo un boicot por parte de los propios mexicanos.Ahora que los japoneses son los anfitriones, el Tricolor saldrá por un lugar en el podio, el próximo viernes en Saitama (6:00 h. tiempo del Centro de México).Lo más curioso es que se trata del mismo escenario en el que se enfrentaron en la Fase de Grupos, con triunfo para los asiáticos por marcador de 2-1.Aquel fue el peor partido de la Selección Mexicana en la competencia, en el que el resultado no reflejó el dominio de los anfitriones. Un motivo más para la revancha.México irá al juego por el bronce luego de caer en tanda de penales contra Brasil, mientras que Japón perdió en tiempo extra, 1-0 frente a España.En 1968, el Tricolor presumiblemente se dejó perder.En una entrevista con la cadena TDN hace tres años, el ex portero Javier Vargas reveló que en 1968 los mexicanos acordaron perder contra Bulgaria y posteriormente frente a Japón, como un acto de rebeldía luego de que los directivos incumplieran en el pago de los premios económicos."Dijimos 'vamos a perder' como un desquite. No jugamos bien, nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros. Después teníamos que ir a la Ciudad de México contra Japón por el tercer lugar. La gente debe acordarse. No quitamos el dedo del renglón, Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo falló intencionalmente porque las cosas estaban de esa manera", lanzó.La declaración desató una tormenta, a tal grado que días después el propio Vargas salió a declarar que fue malinterpretado ya que, según él, se refería a que jugaron sin motivación pero no a una intencionalidad para perder.@EContrerasCANCHA