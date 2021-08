Mi extraño viaje al futuro

No me pregunten cómo, pero vengo del futuro. He vuelto a casa después de vivir unos días en el 2024. No diré los nombres de los personajes a quienes tuve que convencer para conseguir el financiamiento de mi viaje porque después de lo que he visto, esa información es lo de menos, créanme. El cómo es que fui y cómo es que regresé, pasa a un segundo plano.



Escribí un par de textos en un momento de inspiración bajo la luz de una vieja lámpara en el hotel donde me hospedé en París. El problema es que no sé si fue un sueño. Lo desconozco aún. Estoy confundido porque todo fue demasiado real. Aunque eso también, querido lector, es lo de menos.



Ahora tengo sentimientos encontrados. Estoy entre absorto y esperanzado, entre abrumado e ilusionado a la vez. Vi dos panoramas en ese viaje y no sé cuál de los dos será el real cuando el presente alcance al 2024.







LOS JUEGOS DEL SILENCIO. PARÍS, 2024.





Una vez más el mundo enmudece. Pero eso sí, jamás se rinde y mucho menos se detiene. El deporte vuelve a ser el vínculo más certero para abrazarnos entre países y derribar mentalmente las fronteras.



Nunca imaginamos que, paradójicamente, cuando más ha brillado la Torre Eiffel es cuando más triste ha lucido. Las galerías de arte permanecen cerradas y todas las ventanas se ven empolvadas.



No hay pintores en Montmartre. Apenas se aprecian unas paletas abandonadas con óleos resecos. Nadie puede salir.



Afortunados somos al menos de ver cómo los Juegos Olímpicos del 2024 mantienen viva la llama de la esperanza. ¡Y pensar que creíamos que los Juegos de Tokio eran los más silenciosos de la historia!



La salud del mundo empeoró. No atendimos las advertencias y estamos peor que nunca. La ceremonia de inauguración no es una oda al futuro. Aunque lo parecieran, en la grada no son personas disfrazadas de astronautas, es gente que porta el traje permitido para salir de casa. Me duele reconocer que hace cuatro años sólo había que usar cubrebocas.



¿Llegaremos a Los Ángeles 2028?







LOS JUEGOS DE LA RECONCILIACIÓN. PARÍS, 2024.





Una vez más el mundo vuelve a sonreír. Nunca se rinde y mucho menos se detiene. El deporte vuelve a ser el vínculo más certero para abrazarnos entre países y derribar mentalmente las fronteras.



Nunca imaginamos que la Torre Eiffel pudiera brillar más de lo que ahora brilla. Se ve feliz y portentosa. Las galerías de arte están repletas y en las ventanas, el colorido de las flores hace aun más bella a París.



En Montmartre, acuarelas de tonalidades vivas inspiran a viejos y nuevos pintores. Ya no hay riesgo de salir.



El planeta hizo las paces con la salud. Fuimos capaces como sociedad de atender las advertencias que nos pusieron en jaque por allá del 2020. París 2024 nos ha regalado una ceremonia fastuosa y llena de luz. Ver al público unido fundido en un abrazo cuando se encendió el pebetero, ha sido lo más esperanzador de los últimos años.



Los Ángeles tiene un enorme reto para el 2028.





