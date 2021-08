Miedo populista al silencio

Alejandro Aurrecoechea Villela

en MURAL

Mucho se ha hablado en años recientes del populismo, ese concepto difícil de definir, pero a la vez tan útil para entender la política contemporánea. Hay coincidencia en que engloba a liderazgos políticos unipersonales y "antisistema", hostiles a las élites y críticos de instituciones y contrapesos, además de ser favorables a mecanismos de democracia directa como plebiscitos. Más aún, el líder populista se erige en cabeza de un "movimiento" con lealtad a su persona.



Otra característica de dichos líderes es su propensión a seguir en campaña. Son dados a mantener una presencia ubicua en los medios, desde donde critican a sus opositores y apuntalan la ficción de un diálogo directo con "el pueblo". Hay varios ejemplos: el incesante activismo de Trump en Twitter; el programa "Aló, Presidente" de Chávez, y la conferencia mañanera de López Obrador.



Los populistas sienten apego por la politización permanente y, a la vez, un miedo radical al silencio. La tregua del combate político que usualmente caracteriza el fin de las contiendas electorales -cuando se retoma el trabajo rutinario de gobierno- no existe en regímenes populistas.



Polarizar con oponentes le permite al líder distraer a los ciudadanos de los problemas del país. El politólogo Kurt Weyland recuerda que la dominación populista al ser unipersonal es endeble, en contraste con la permanencia de las instituciones. Tal condición motiva a la confrontación constante.



Igualmente, es pertinente recordar a Carl Schmitt, el jurista alemán del siglo pasado que fue crítico de la democracia constitucional. Para él, el individualismo y la noción de "Estado neutro" que caracteriza al liberalismo conlleva la negación de lo político, lo cual es indeseable, pues sólo por ese medio se puede definir lo correcto. Así, desarrolló esta definición: "En el ámbito de la moralidad la distinción final se da entre bueno y malo; en la estética, entre bello y feo; en la economía, entre rentable y no rentable [...] La distinción específicamente política a la que pueden reducirse las acciones y motivos políticos es aquella entre amigo y enemigo".



Al recordar esta definición, viene a la mente el estilo de López Obrador, enfocado en politizar todos los temas y subrayar constantemente la división entre "nosotros los buenos" y "ellos los malos". Aunque es probable que el presidente nunca leyera a Schmitt, ambos comparten la visión de un campo político en permanente confrontación y el desprecio hacia contrapesos democráticos.



Queda claro que López Obrador rechaza la política como un ámbito abierto a la negociación y búsqueda de consensos. Para él, la política es una zona de combate en que el imperativo de sobrevivencia obliga a mantener viva la disputa, no con argumentos racionales y técnicos, sino confrontando, incluso atizando el odio.



Lo que el presidente mexicano evita a toda costa es callarse, pues facilitaría la evaluación mesurada y el surgimiento de voces discordantes. Por ello, los últimos años han sido de estruendo desde el púlpito presidencial. Para él, es crucial dominar la discusión usando propaganda y distractores, que han sido aún más socorridos por los catastróficos resultados de su gobierno.



La polarización conlleva riesgos de degradación del debate público y confrontación social, que puede incluso resultar en violencia (como se vio en el asalto al Capitolio en EU). Paradójicamente, ello parecería vulnerar el ideal de Schmitt de fortalecer al Estado y darle prioridad a lo político.



Dicho esto, el destino del populista es frecuentemente trágico. A falta de resultados positivos de gobierno, eventualmente su legado no escapa a la evaluación fría que permite el tiempo. Cuando por fin calla la voz del demagogo y regresa el silencio, el veredicto de la historia suele ser implacable. En efecto, es riesgoso apostar a la propaganda para moldear y preservar las estatuas de los héroes.







El autor es consultor en asuntos públicos y riesgo político.



@aurreca