MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en MURAL

1 min

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan





-¿Me recuerdas?



Eso le preguntó la dama al caballero sevillano.



Respondió él:



-¿Cómo podría dejar de recordarte? Eres doña Elvira de Merande y Loria. Te conocí la mañana del día de San Juan, hace justamente 40 años, cuando salías de la misa de alba en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Llevabas un vestido de terciopelo verde, un mantón negro bordado con motivos de flores y unas zapatillas de raso del mismo color que tu vestido. Paseamos por la vega del río, y bajo un emparrado te besé por la primera vez. La noche siguiente fuiste mía, y todas las demás noches de mi vida he sido tuyo. Guardo en la memoria cada uno de los instantes que estuvimos juntos. Jamás te olvidaré.



Se despidieron. El amigo de Don Juan le preguntó al caballero:



-¿Quién es esa señora?



Respondió él:



-No sé. No la recuerdo.





¡Hasta mañana!...













Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.