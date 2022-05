MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en MURAL

1 min 30 seg

Este niño nos mira desde un mundo que no sabe qué mundo es.



Su mundo era el de su casa; el de mamá y papá; el de su hermana mayor; el de su perro y sus juguetes; el de la escuela, su maestra y sus compañeritos.



Un día escuchó un ruido parecido al de los cohetes del 4 de julio y luego sintió en el pecho un golpe duro, extraño. Cayó al suelo como empujado por alguien; se le nubló la vista y no pudo ya ver nada.



Yo sé por qué no pudo ya ver nada; por qué no sintió nada ya. Estaba muerto. Una bala lo había atravesado de parte a parte como a un conejito, como a un cervatillo, como a un muñequito de trapo.



Pero no era un muñeco, ni era un animalito. Era un niño. Tenía muchas fiestas de cumpleaños por delante. Muchos juegos con sus amiguitos, muchas veces de ir a comer pizza o helados con sus papás y su hermana. Tenía por delante mucha vida; mucho amor.



Lo mató un perturbado del alma y de la mente que pudo comprar un arma como se compra un pan. Lo mató una asociación que defiende a los fabricantes de armas.



Desde un mundo que no sabe qué mundo es este niño mira nuestro mundo. Ya no tiene vida. Se la quitaron los que venden muerte.



¡Hasta mañana!...













Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.