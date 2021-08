Muere abuelo materno de Harry Styles

Brian Selley, el abuelo materno de Harry Styles, falleció hace unos días, según compartieron la madre y hermana del ex One Direction.

Hora de publicación: 18:47 hrs.

El abuelo materno del cantante Harry Styles , Brian Selley, falleció recientemente, según lo informaron la madre y hermana del británico. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.A través de Instagram, Anne Twist, mamá del ex One Direction , compartió una fotografía abrazada junto a su padre, revelando la devastadora noticia de la pérdida."Mi corazón está roto una vez más Nuestra familia se está recuperando de la pérdida de nuestro papá, abuelo, hermano, amigo", escribió en la publicación. "Te amamos totalmente y para siempre. Duerme dulcemente, hombre. Ve a estar con mamá".Por su parte, Gemma Styles , hermana de Harry, compartió un tributo a su abuelo en sus redes sociales. Publicó una imagen de ella cuando era bebé junto a con Selley, así como una foto más reciente de los dos mientras posaban para una selfie."Descansa tranquilo, abuelo, un hombre maravilloso", escribió la joven.Cabe recordar que Selley fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace diez años.De acuerdo al portal The Mirror , Brian fue un gran partidario del incipiente talento musical de Harry cuando era niño y le dio una máquina de karaoke para que pudiera grabar sus propias versiones de canciones.Él y Anne también apoyaron al astro juvenil en su lanzamiento al estrellato después de aparecer en, en 2010, como parte de la exitosa banda One Direction.