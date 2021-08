Muere de Covid-19 papá de Galilea Montijo

Lorena Jiménez

Hora de publicación: 12:03 hrs.

La actriz y conductora Galilea Montijo, confirmó este viernes el deceso de su padre, Gustavo Montijo, a causa de Covid- 19.Durante la emisión del programa matutino Hoy, la tapatía habló conmovida al respecto, y aunque no era muy cercana a su progenitor, dijo estar preocupada por su madre, quien se encuentra devastada."A pesar de tener, les cuento, pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida. Hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá y yo lo acepté por la felicidad de mi mamá, que siempre esa ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá."Dios me ha dado la oportunidad de ver por ambos y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde el primer día que comencé a trabajar", platicó al inicio del programa que conduce junto con Andrea Legarreta y Arath de la Torre, entre otros.La famosa mencionó que su padre, quien ya contaba con su dosis completa de inoculación, fue contagiado de coronavirus y estuvo 10 días hospitalizado.Tras su deceso, que se dio a conocer ayer, fue incinerado."Mi papá estuvo 10 días hospitalizado, él cayó, como una víctima más de Covid, por esta terrible pandemia y ya con sus vacunas, tenias las dos vacunas. Por cuestiones de Covid lo incineraron, y yo próximamente estaré con mi familia".De acuerdo con Montijo, de 48 años, emocionalmente este día experimenta emociones encontradas, pues también conmemora 10 años de matrimonio con Fernando Reina, con quien procreó a su hijo Mateo."Ya le tenía una sorpresa a Fer y decidimos estar con un grupo muy pequeño de gente que queremos mucho, celebrando el cumpleaños también de (Andrea) la Escalona y próximamente ya estaré apapachando a mi mamá, que es la que me preocupa porque sí, está muy mal."A todas las familias, como la mía que están pasando por momentos difíciles, les mando mi cariño. No pierdan la fe en Dios, hay que seguirnos cuidando", puntualizó.Galilea Montijo llevaba una relación complicada con su papá debido a que éste tenía otra familia.Sin embargo, los papás de la también actriz retomaron su relación hace una década, pues la madre de Montijo decidió darle una segunda oportunidad.