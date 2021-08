Muere hombre tras recibir disparo afuera de su casa

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 09:31 hrs.

Después de que discutió con una persona y le dispararon afuera de su casa, en Zapopan, un hombre fue llevado a un puesto de socorros, donde murió.La Comisaría Municipal informó que era pasada la 1:00 hora de este viernes, cuando el herido fue llevado a Cruz Verde Villas.Su padre lo trasladó y explicó que él y otro hombre estaban afuera de su casa, en la Calle Quirino Rivera, cerca de Dolores Sierra, y escuchó cuando discutieron.Luego, se oyó un estruendo y cuando salió vio a su hijo solo y herido.De la Colonia Villas de Guadalupe lo trasladó a la Cruz Verde de la Calle Casiano Torres y Carretera a Saltillo.La víctima, de 38 años, murió mientras recibía atención médica.La Comisaría informó que no se tienen datos del agresor pues no hubo testigos que pudieran describirlo.En un hecho no relacionado, pero que también ocurrió en Zapopan, un joven fue herido durante un robo en la Colonia Agua Fría.Relató que él y su esposa iban en una motocicleta por la Calle Agua Azul y Agua Marina, cuando un ladrón se les acercó y les exigió sus pertenencias.La pareja se resistió y el sospechoso le disparó al hombre en el pie izquierdo.Luego, las víctimas llegaron a la Cruz Verde Norte en la Colonia Tepeyac.La lesión del joven, de 21 años, fue considerada como leve.Por ambos hechos, la Fiscalía de Jalisco comenzó las investigaciones y el papeleo.