Muere joven al caer de tren

El cadáver de un joven que aparentemente cayó del tren fue encontrado la mañana de este lunes a un costado de las vías, a la altura del Parque Industrial de El Salto.El hallazgo del cuerpo ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas y, según oficiales que atendieron el reporte, el deceso ocurrió entre 8 y 12 horas antes.En los números de emergencias recibieron reportes que alertaban sobre un hombre inconsciente junto a las vías del tren, en el tramo que se encuentra entre el cruce del Nuevo Periférico y la Carretera San José del Castillo.Los patrulleros llegaron a dicho punto sobre el lado del Nuevo Periférico y fueron informados por personal de seguridad que el cuerpo se encontraba a un costado de las vías, a un par de kilómetros rumbo a la Colonia Felipe Ángeles.Los uniformados caminaron hasta que dieron con el individuo, quien estaba boca abajo y no daba respuesta, por lo que solicitaron la intervención de los Servicios Médicos Municipales.Los paramédicos llegaron y solo pudieron confirmar que el muchacho, de aproximadamente 25 años de edad, ya no contaba con signos vitales.Los técnicos en urgencias médicas estimaron que el deceso ocurrió entre 8 y 12 horas antes, además de que señalaron que la causa del deceso podría haber sido por un golpe que recibió en el cráneo.De acuerdo con las autoridades, aparentemente el fallecido viajaba a bordo del tren, pero cayó e impactó su rostro contra alguna piedra, lo que ocasionó su muerte.El difunto vestía una sudadera color rojo, un pants negro, botas y una mochila que quedó sobre su cabeza.Como el incidente ocurrió durante la madrugada y en una zona rodeada de predios y algunas empresas, no hubo testigos que aportaran información sobre el mismo.