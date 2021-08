Muere papá de Galilea Montijo a causa

de Covid-19

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:29 hrs.

Durante una emisión de Hoy, Galilea Montijo confirmó el deceso de su padre, Gustavo Montijo, a causa de Covid-19."A pesar de tener, les cuento, pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, me entristece por supuesto su partida. Hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá y yo lo acepté por la felicidad de mi mamá", dijo.Mencionó que su padre ya contaba con su dosis completa de inoculación pero fue contagiado de coronavirus."Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del Covid, de esta terrible pandemia, y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas."Por cuestiones de Covid lo incineraron, yo próximamente estaré con mi familia", confirmóLa conductora del programa matutino agradeció poder haber visto por sus padres, y que ante la partida de Gustavo Montijo Talamantes, seguirá estando al pendiente de su madre."Ahora que mi papá se fue, me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar", expresó.Montijo reiteró que no hay que bajar la guardia con los cuidados sanitarios y se solidarizó con las personas que, como ella, están perdiendo a sus seres queridos a causa del virus.