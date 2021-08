Mueren dos en accidentes vehiculares

Enrique Aguirre

Hora de publicación: 09:58 hrs.

En diferentes hechos ocurridos este lunes una mujer y un hombre murieron luego de involucrarse en accidentes vehiculares.El caso más reciente ocurrió alrededor de las 6:15 horas cuando un motociclista se accidentó al viajar sobre la Avenida 8 de Julio, cerca del cruce con la Avenida Cuyucuata, en la Colonia Francisco I. Madero, en Tlaquepaque.En los números de emergencias recibieron reportes que alertaban sobre un joven herido tras derrapar de su ciclomotor, por lo que los equipos de rescate acudieron al sitio.Los paramédicos encontraron tendido sobre el arroyo vehicular y a un lado de un poste a un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien aún portaba su casco de seguridad.Los técnicos en urgencias médicas quisieron brindarle atención médica al individuo, sin embargo, ya sólo pudieron confirmar su deceso.A unos metros quedó tirada la motocicleta de la marca Italika en la que viajaba el ahora fallecido.De acuerdo con elementos de la Policía Vial, aparentemente el motociclista derrapó al circular en la zona, lo que ocasionó su muerte.Es decir, no hubo otro conductor involucrado, por lo que no se reportaron detenidos.Cuando ocurrió el accidente una fuerte lluvia azotaba en la Ciudad, lo que pudo ocasionar que el joven perdiera el control de su vehículo.Por otra parte, durante la madrugada un hombre quedó herido y una mujer falleció tras ser arrollados sobre la carretera El Grullo - Ciudad Guzmán, en Zapotlán El Grande.El incidente se registró sobre el kilómetro 102 + 500 de la vía mencionada, cerca de la delegación El Fresnito.Tras el incidente la mujer, de unos 50 años, perdió la vida en el sitio, mientras que elementos de la Cruz Roja trasladaron en estado grave de salud al sujeto.Fuentes policiales informaron que ambos fueron embestidos por el conductor de un vehículo pesado, sin embargo, no se reportó la detención del involucrado.