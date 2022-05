Muestran músculos Morena-PT-PVEM y Va por Durango

Mayolo López

DURANGO.- La mancuerna Marina Vitela y Gonzalo Yáñez, candidata a Gobernadora y a Alcalde de la capital duranguense, atiborró las instalaciones de la Expo Feria con más de 12 mil seguidores.A una semana de los comicios, los abanderados de la fórmula Morena, PT, PVEM y Redes Sociales Progresistas regalaron miles de playeras, paraguas, gorras y mochilas. Cientos se quedaron en los jardines de la Feria, llena hasta el tope en su graderío. Para beneplácito de los simpatizantes, el Grupo Pesado cerró la jornada proselitista.Los candidatos enseñaron músculo en la capital, el municipio que concentra el 40 por ciento del padrón que se empleará el domingo 5 de junio.De manera sorpresiva, en una incursión de pisa y corre, el diputado Antonio Pérez Garibay, padre del "Checo" Pérez, prometió traer a Durango al afamado piloto de la Fórmula Uno en caso de que Marina se alce con la victoria el 5 de junio próximo."Ahora que Marina gane las elecciones, Checo estará en Durango", ofreció horas después de que su hijo lograra la hazaña de alzarse con la victoria en el prestigioso circuito de Mónaco.Si el papá del "Checo" alborotó al graderío, el que provocó el alborozo fue el también diputado federal Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), por desbarrar a la hora de referirse a la candidata a Gobernadora como Marina "Vitola".En el templete también desfilaron el Gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya; el líder de la CATEM, Pedro Haces Barba; el jefe de la diputación federal de Morena, Ignacio Mier; y la lideresa nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón.Enfermera de profesión, Marina Vitela llamó a sus seguidores a cuidar la elección y a salir a votar sin falta alguna."El momento ha llegado: en nuestras manos está la gran decisión de de seguir con seis años de abandono, de miseria y de indolencia, de poder elegir que por primera vez lleve las riendas del estado una mujer. Les aseguro que habré de gobernar con una gran visión de cambio, con sensibilidad y un gran acompañamiento, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador", prometió."Llegó el momento: hay que salir a ganar y a defender el triunfo. Soy una mujer de retos, de compromisos. Soy una mujer que trabaja por sus hijos y por sus nietos, por lo que defender este movimiento es defender a las familias de Durango y hoy es el momento de transformar este estado", propuso.Alcalde de Durango en el periodo 1992-1995, candidato otras cinco veces, Gonzalo Yáñez, senador petista con licencia, movilizó a miles de sus seguidores con la bandera de la pavimentación, aunque con el apoyo del tabasqueño."Ahora que ganemos la presidencia municipal pavimentaré tu calle con concreto hidráulico, del que dura mucho, dentro del programa de pavimentación comunitaria. Esto será posible con el apoyo de Ya sabes quien. Atentamente, el 'Rey' del pavimento hidráulico", se leía en la propaganda que distribuyó."Conserve este ejemplar para lo que usted considere conveniente y como muestra de que te voy a cumplir, aquí está mi firma", prometió.El priista Esteban Villegas prometió al PAN y al PRD extender al Gobierno la alianza que lo postuló como abanderado de la coalición Va por Durango."Ganamos juntos, gobernamos juntos", ofreció anoche durante el cierre de campaña en una abarrotada Plaza IV Centenario de esta capital.Sobre la plaza ondearon cientos de banderas del tricolor, del blanquiazul y del sol azteca que reflejaron la unidad que prevaleció en torno de la figura de Villegas, el priista que hace seis años peleó en vano por la Gubernatura que entonces recayó en el panista José Rosas Aispuro.En el templete acompañaron a Esteban Villegas los líderes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano; el candidato a la capital, el panista Toño Ochoa; y la diputada federal Margarita Zavala.Entre los simpatizantes asomó la figura de los ex Gobernadores priistas Maximiliano Silerio Esparza, Ismael Hernández Deras y Ángel Guerrero Mier.Médico de profesión, Villegas mandó un mensaje velado al Gobernador Rosas Aispuro, que en todo momento intentó empujar a su amigo Héctor Flores, ex secretario de Gobierno, como candidato a sucederlo."Nos quisieron parar y aquí se van a topar. Aquí seguimos y seguimos nosotros", advirtió.Margarita Zavala fustigó a Morena por haber propalado la versión de que, con Esteban Villegas como Gobernador, se cancelarían los programas sociales."La campaña no ha sido fácil: les han mentido. Y le mienten al pueblo de Durango cuando les dicen que no va a haber programas sociales. Lo sabemos: llegan con sus padrones de beneficiarios, les tocan la puerta a la pobre señora, al pobre campesino, y lo amenazan con que no le van a dar programas sociales. ¡Qué miserables! Porque sí va a haber programas sociales. Y serán mucho más eficaces", sostuvo.Marko Cortés afirmó que los duranguenses "no quieren que venga lo peor que representa la política hoy en México, la gente no quiere que venga el 'morenavirus' que tanto daño le ha hecho al País".El dirigente opositor fustigó al Gobierno lopezobradorista y a Morena por hacer de México una "fábrica de pobres", por no poder controlar una inflación desbocada y por contabilizar en estos primeros cuatro años de Gobierno el mayor número de muertos."Ofrecieron abrazos, y tenemos el peor sexenio con más muertos, con más homicidios que nunca en la historia", dijo."Hago un llamado a que, juntos, como lo estamos haciendo, defendamos Durango y que no permitamos que venga este modelo regresivo por destructivo y antidemocrático", planteó.El perredista Jesús Ortega dijo que la del 5 de junio, será una "elección inédita" porque se trata de una disputa electoral a la que concurren el PAN, PRI y PRD."Además de compartir programas y propuestas comunes, enfrentamos un riesgo mayor: que aquí en Durango se instale un eslabón más de esa cadena nociva que está hundiendo al País, que esta llevándolo al precipicio, y no podemos permitir que eso suceda. Por eso hay que parar aquí a Morena, el próximo 5 de junio y aquí les debemos ganar", sostuvo.Zambrano reprochó a los candidatos postulados por Morena por advertir que si ellos pierden, "entonces Durango puede sufrir una situación de abandono del Gobierno federal. Reconocen que tienen a un Gobierno nacional faccioso, que solamente le responde a los Gobernadores que son de su partido, pero eso no va suceder".Zambrano advirtió del riesgo de que Morena intente "arrebatar" la victoria que, sostuvo, ya consiguió Esteban Villegas. "Y que quieran hacer todo lo que se les antoje, como lo han hecho, violando la Constitución y la ley, con funcionarios públicos que han venido aquí a hacer campaña y a atraer recursos públicos de otros Gobiernos, ilegalmente y que nadie los va a parar, pero no hay que permitirlo. Hay que estar muy atentos para evitar que eso suceda".