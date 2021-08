Muñeco hecho por mexicana gusta

a Tom Daley

El clavadista Tom Daley recibió una muestra de cariño por parte de una artesana mexicana y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Dana Noemí Castañeda, quien tejió un muñeco del deportista británico."No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo. Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores, y ¡wow! Quería hacerle un tributo, y de momento solo tejí un muñeco", señaló Castañeda a Cultura Colectiva News.El medallista olímpico agradeció a la mexicana después de que la foto se hizo viral y llegó hasta él por Instagram."¡Me encanta!", le escribió el clavadista británico a través de la cuenta Made with love by tom daley, donde difunde sus trabajos de tejido.Daley se ha hecho viral en los Juegos Olímpicos al ser captado por las cámaras mientras desde las gradas teje durante las competencias de clavados.Este hobby surgió como homenaje a su padre Robert Daley, que falleció en 2012 consecuencia del cáncer y ahora busca ayudar a niños que viven situaciones similares a través de la subasta de sus tejidos.