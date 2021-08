Narra Juvenal Acosta el desarraigo

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 14:24 hrs.

Violeta camina por las calles de la Ciudad de México y, como si fuera un recordatorio de lo que ocurre de manera reiterada en el País, se topa de frente con la violencia de género: sin más, un tipo le da un brutal puñetazo y le rompe la nariz. En la mente de la joven se arraiga la idea de mudarse al extranjero.En su autoexilio, empezará a experimentar una serie de aventuras que le dejarán un agridulce sabor de boca; reflexionará sobre lo que representa el concepto de extranjería, de racismo, de violencia y reforzará su posición de no querer tener hijos, todo en una pequeña aldea cercana a Tromsø, la ciudad más importante del norte de Noruega.Esta anécdota fue el punto de partida para que el escritor Juvenal Acosta (Ciudad de México, 1961) abordara su más reciente novela, La puerta del Círculo Polar Ártico (Planeta, 2021), en la que esboza temas de coyuntura y que tienen que ver con la migración y el feminismo."Me ha impresionado mucho la violencia de género en México, me ha impresionado mucho el tema de los feminicidios, la ineptitud del Gobierno para resolver esto y todo lo que tenga que ver con violencia; los criminales y los cárteles hacen lo que se les da la gana."Por eso decidí tomar una anécdota cercana y real para que la experimentara Violeta, para que decidiera que México no da para más", describe Acosta, quien también experimentó una situación de violencia en el País y desde hace 35 años decidió radicar en Estados Unidos.En esta novela, el autor hace una exploración por distintas geografías. Se mueve por México, Estados Unidos y Europa, centra su atención en el desarraigo, en la idea de no pertenecer, de estar en el lugar equivocado, de cuestionarlo todo con un espíritu crítico y rechazar la norma.En algún momento se encuentra con Anders, un chico sueco con el que tiene varias coincidencias y con el que comparte desilusiones y posturas."Prácticamente todos los personajes de la novela se mueven de un lado a otro, experimentan un desarraigo", describe Acosta, doctor en Letras por la Universidad de California.Acosta ha escrito la llamada "trilogía negra", integrada por los libros El cazador de tatuajes, Terciopelo violento y La hora ciega. También es autor de la novela Tenebroso, El último inmortal.De un título a otro cambia de tono radicalmente, del erotismo pasa al misterio, al humor y a la sátira."Me he propuesto no repetirme como escritor, cada novela que he escrito es radicalmente diferente a la anterior", señala.La puerta del Círculo Polar Ártico ya está disponible en librerías, tanto en versión física como digital.