Naufraga extraordinario para revocación de mandato

Mayolo López

Hora de publicación: 14:48 hrs.

La votación sobre el periodo extraordinario para la revocación de mandato no logró la mayoría de las dos terceras partes en la sesión de la Comisión Permanente.Morena no pudo abrir el debate para ir al periodo y ventilar la ley reglamentaria.El presidente de la Comisión, el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar, comunicó al Pleno que se sometería a consideración si el asunto era de "obvia y urgente resolución". Y, por un voto, la asamblea se manifestó en contra, por lo que el chiapaneco cantó el resultado.Los diputados y senadores de Morena se rebelaron, respingaron de inmediato y exigieron a su correligionario, el presidente Ramírez Aguilar -ligado al jefe de Morena, Ricardo Monreal-, que repusiera el procedimiento.Tras un jaloneo de una hora y media, presionado por sus correligionarios, Ramírez Aguilar dijo que no iba a concluir el trámite y abrió un receso.Al reanudar la sesión, el presidente dijo que se tomó la decisión de ajustarse al reglamento y que el dictamen se turnó a las comisiones."En virtud de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida para considerar el proyecto de urgente resolución, la comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado y la iniciativa suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez se turna nuevamente a comisiones", señaló.A la sesión no asistió un legislador de MC y uno del PT.Para que el asunto fuese considerado de obvia y urgente resolución se necesitaban 24 de los 35 senadores que pasaron lista. Pero el conteo quedó: 23 votos en favor, 12 en contra y cero abstenciones."Perdieron. Aguántense", sentenció la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien trajo a escena cómo Morena se había "robado" dos votos en la polémica elección de Rosario Piedra al frente de la CNDH.Diputados y senadores de Morena alegaron que había un acuerdo previo para que se discutiera el asunto.El diputado morenista Rubén Cayetano protestó por "un albazo legislativo" y exigió a Ramírez Aguilar una explicación."La mesa Directiva debe revisar el criterio", propuso el diputado Gerardo Fernández Noroña."El trámite fue correcto", sentenció la yucateca Dulce María Sauri Riancho.Tras el receso, Ramírez Aguilar ratificó el resultado que no logró mayoría.