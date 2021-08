Niega Florentino influir en salida de Lionel Messi

AP

Hora de publicación: 10:52 hrs.

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, negó este miércoles haber tenido algún papel en la salida de Lionel Messi de Barcelona.Pérez emitió una declaración en la que negó cualquier conexión con la partida del astro argentino, luego de ser vinculado a la misma por un ex funcionario del Barsa, Jaume Llopis, quien renunció debido a la incapacidad del club de retener al argentino.El directivo merengue le pidió a Llopis que se retractarse por haber dicho que Pérez era amigo del director general de Barcelona, Ferrán Reverter, y lo convenció para que no retuviese a Messi.Barcelona pasa por problemas financieros y no pudo ajustar un nuevo contrato para Messi en las regulaciones de fair play financiero de LaLiga. Messi se fue luego de 17 temporadas en el club y firmó con París Saint-Germain."Es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del FC Barcelona'', dice la declaración de Pérez.Florentino agregó que "es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del FC Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi''.Concluye diciendo que espera que Llopis se retracte."Espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad".Llopis renunció el domingo, diciendo que estaba desilusionado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, diciendo que éste pasará a la historia como el directivo que despidió a Messi.El padre de Messi, que es además su agente, les dijo recientemente a reporteros que Barcelona era responsable por la partida de su hijo. El jugador había dicho que él hizo todo lo posible para quedarse, incluyendo aceptar una reducción de 50% de su salario.